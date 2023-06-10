內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢

疫情逐漸消退，加上中港通關，不單止住宅買賣市況受帶動，樓價由去年的低位持續反彈，連帶租金亦受捧並再展強勢。隨着暑假漸近，家長客醞釀登場，過往屬租樓主力的內地生，亦再度南下，近日多個屋苑相繼出現內地生搶

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