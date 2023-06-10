內地生重臨搶租 帶動租金再展升勢 置業家居 2023/06/10 分享： 分享： 疫情逐漸消退，加上中港通關，不單止住宅買賣市況受帶動，樓價由去年的低位持續反彈，連帶租金亦受捧並再展強勢。隨着暑假漸近，家長客醞釀登場，過往屬租樓主力的內地生，亦再度南下，近日多個屋苑相繼出現內地生搶 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 今日 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 今日 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 今日 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 你可能感興趣 暑假旺季將至 租市「小陽春」 今日 01:00 暑假旺季將至 租市「小陽春」 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 今日 01:00 粉嶺粉嶺名都 方便往返內地 3房月租按年升逾1成 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 今日 01:00 大圍名城 現約80伙放租 平均每呎叫租$38 最新專欄文章 更多 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 今日 將軍澳東港城 內地生專吼3房 租金按年升4.5% 西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起 今日 西營盤翰林峰 開放式及1房受歡迎 叫租$1.5萬起 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 今日 紅磡海濱南岸 內地生佔租賃逾7成 愛合租3房 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 今日 屯門叠茵庭 租予內地生 租金高近1成半 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 今日 白石角嘉熙 錄3宗內地生承租 全數預繳1年租金 股票 二手市場 物業出租