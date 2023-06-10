CCL按周微跌0.04% 樓價持續窄幅徘徊 置業家居 2023/06/10 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周報166.82點（根據5月29日至6月4日簽訂的正式買賣合約，5月15日至5月21日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微跌0.04%，為連跌兩周。 4區樓價本周升跌參半，當中新 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.61% 結束三連升 報166.88點 2023/06/03 CCL按周跌0.61% 結束三連升 報166.88點 CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩 2023/05/27 CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% 2023/05/20 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% CCL結束三連跌 按周反彈0.48% 2023/05/13 CCL結束三連跌 按周反彈0.48% CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 2023/05/06 CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 CCL