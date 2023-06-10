CCL按周微跌0.04% 樓價持續窄幅徘徊

中原城市領先指數（CCL）本周報166.82點（根據5月29日至6月4日簽訂的正式買賣合約，5月15日至5月21日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微跌0.04%，為連跌兩周。

4區樓價本周升跌參半，當中新

...