中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 副刊版 2023/06/10 分享： 分享： 旺角亞皆老街的街角，佇立着一棟紅磚鐘樓建築，見證九龍70多年的變遷。這一座曾是中電總部的一級歷史建築，被活化成中電鐘樓文化館，並於上月開幕予大眾參觀。 中電鐘樓文化館低調地坐落在何文田邊陲，建於1940 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 2023/05/31 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 2023/05/20 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 2023/04/05 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 2023/03/22 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 2023/03/15 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 香港 展覽 新能源 可持續發展 電力 teamLab 中華電力 颱風