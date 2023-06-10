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中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展

副刊版 2023/06/10

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旺角亞皆老街的街角，佇立着一棟紅磚鐘樓建築，見證九龍70多年的變遷。這一座曾是中電總部的一級歷史建築，被活化成中電鐘樓文化館，並於上月開幕予大眾參觀。

中電鐘樓文化館低調地坐落在何文田邊陲，建於1940

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欄名 : 本地遊

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