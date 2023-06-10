探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 副刊版 2023/06/10 分享： 分享： KKday與澳洲旅遊局、新南威爾士州旅遊局及維多利亞州旅遊局攜手，推出「探索澳洲自駕遊」活動，精選4條新南威爾士州及維多利亞州的自駕路綫，同時推出澳洲旅遊現金券半價優惠，旅客可盡情「澳」遊！ 由即日起至 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 2023/06/08 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 2023/06/07 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 2023/06/06 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 2023/06/05 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 2023/06/03 《哈利波特》展 12 月登陸澳門 率先公布6大主題區域 澳洲 大自然 公園 悉尼 墨爾本 新南威爾士州 旅遊資訊 著數優惠