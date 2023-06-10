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探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售

副刊版 2023/06/10

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KKday與澳洲旅遊局、新南威爾士州旅遊局及維多利亞州旅遊局攜手，推出「探索澳洲自駕遊」活動，精選4條新南威爾士州及維多利亞州的自駕路綫，同時推出澳洲旅遊現金券半價優惠，旅客可盡情「澳」遊！

由即日起至

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欄名 : 旅事通

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