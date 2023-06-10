法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 副刊版 2023/06/10 分享： 分享： La Paulee究竟是一個怎樣的活動？這是法國著名葡萄酒產區Burgundy的慶祝活動，傳統上在葡萄收成後舉行。法國各地曾經都有此傳統，但現今則成為布根地Meursault一年一度舉行的盛會。而法國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 2023/06/05 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 半島精品店推父親節朱古力撻 2023/06/03 半島精品店推父親節朱古力撻 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 2023/05/29 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 2023/05/27 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 2023/05/26 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 葡萄酒 法國 酒吧 飲食資訊 餐廳 美食 中環 甜品 牛肉 門票