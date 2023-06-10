法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港

La Paulee究竟是一個怎樣的活動？這是法國著名葡萄酒產區Burgundy的慶祝活動，傳統上在葡萄收成後舉行。法國各地曾經都有此傳統，但現今則成為布根地Meursault一年一度舉行的盛會。而法國

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