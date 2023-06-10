經濟持續復甦 要靠「賺錢效應」帶挈

對一個市場個體而言，投資下去能否賺到錢，是決定是否投資的關鍵。

對一個市場群體而言，群體中其他人投資是否賺到錢，是否存在不斷有人投資賺錢的所謂「賺錢效應」，是群體會否有個體持續投資的關鍵。

很多人強調法制化、市場化的環境，強調正面宣傳對投資者的引導，認為有了一個有利於投資的制度和市場環境，以及正面的輿論環境，就會激發社會投資。這個觀點不能說沒道理，但顯然不是道理的全部，甚至可以說，不是道理中最重要的部分。

假設一個環境良好的市場，輿論也正面，可是投資者真正進場投資的時候，進來一個賠一個，進來兩個賠一雙，這樣的市場，能吸引投資者入場嗎？顯然不行，這樣的市場只會嚇跑投資者，讓他們遠離市場；相反，即使市場不滿足法制化、市場化的條件，還被人唱淡，可是投資能夠賺到錢，能產生「賺錢效應」，例如剛剛改革開放時的中國市場，不是照樣有大量投資者北上投資嗎？

形成「正激勵」 始能吸資旺丁財

再舉一個極端例子，大家都知道賣毒品是「殺頭生意」，不僅談不上甚麼法制化，而且在大部分國家為法律所禁止，可是毒品生意不是照樣有很多人在做嗎？可見不論環境，能否賺到錢才是投資最重要的考量。

所以，可以從過往的市場實踐中，總結出這樣一個簡單規律：能夠形成「賺錢效應」的市場，會吸引投資者源源不斷地跟進投資，形成可以自我持續的「正激勵」，令市場愈來愈興旺；相反，缺乏「賺錢效應」，再好的市場環境也無法吸引市場主體自動進場投資。

對比香港和美國股市，就可以很容易看到有沒有「賺錢效應」的不同。兩者的法制化、市場化程度都不錯，香港的市場環境排名甚至超過美國，但美國股市不斷攀高位，有明顯的「賺錢效應」，於是全世界的資金都被吸向美國股市，即使美國經濟可能衰退、股市估值偏高，照樣不能阻擋資金流入。

港股散戶多深度套牢 跑輸美股

反觀香港，近年由於美國有意打壓和其他種種原因，香港股市表現長期低迷，投資者相當大部分被深度套牢，盡管有估值較低、內地經濟增長前景相對較好的優勢，但不僅新資金不敢大量投入，很多長期投資內地和香港股市的老資金，也離開香港轉投美股，加劇港股缺乏資金的惡性循環。此消彼長之下，港美股市對投資者的吸引力，已經完全不可同日而語，美股依靠「賺錢效應」，在金融資源競爭中佔據了很大優勢。

中國政府為了推動經濟盡快走出新冠疫情帶來的拖累，去年以來多次強調要支持和推動民間投資，發揮民間投資的主力軍作用，但迄今為止，效果不算明顯。根據國家統計局發布的第一季數據，民間投資按年僅微升0.6%，大幅低於固定資產投資總額的按年增幅5.1%，反映出民營經濟對未來的信心仍不足。

民間投資對未來信心不足，一定程度上與市場缺乏「賺錢效應」有關；而缺乏「賺錢效應」，又一定程度上與政府刺激經濟政策的力度，尚未達到足以令「賺錢效應」對市場群體形成可持續的「正激勵」，達到可以自我激勵、自我持續的程度有關。

假設政府刺激政策形成「賺錢效應」的「正激勵」，在可以自我持續與不可持續之間存在着一個臨界點或閥值的話，當「正激勵」的力量到達這個閥值之上，那麼經濟復甦就是可持續的，因為「正激勵」所激發新的持續跟進投資力量，足以不斷覆蓋經濟中存在的各種負面力量，推動市場繼續復甦，於是市場就可以依賴自發的「正激勵」力量自我循環，不再需要政府持續的投入資源推動。

「添油戰術」乏力 礙經濟納升軌

相反，如果刺激政策所產生的「正激勵」力量不能到達閥值之上，市場自發產生的「正激勵」力量就不足以覆蓋、或對冲經濟中的負面力量，形成市場自我激勵的可持續循環，於是政府政策一旦停止發力，經濟中的負面力量就會壓倒正面力量，經濟就會再顯疲軟。

當前中國經濟數據時好時壞、復甦基礎不穩的現狀，可能就與刺激經濟政策形成的「正激勵」力量未能達到閥值之上水平有關。目前政府刺激經濟的大概做法是：出台政策→觀望政策效果→經濟數據走軟時出台新政策→繼續觀望新政策效果，經濟刺激的正面力量每次都比負面力量高一點，不過又高不太多，不到閥值，未能一次性將經濟推入靠經濟內生力量形成可持續「正激勵」自我循環的軌道。於是，經濟的內生力量不足，外力一停就支持不住，變成了需要不斷投入的「添油戰術」，累計投入的資源並不少，可是效果卻不夠顯著。

如果未來中國經濟要形成可持續復甦的趨勢，關鍵一點可能就要總結過去經驗、投入足夠的力量，一次性將經濟推入可持續復甦軌道，否則可能又會變成需要不斷投入的「添油戰術」；而「添油戰術」的其中一個負面效果是，由於不能形成持續復甦的趨勢，每次相信經濟向好而入場的市場主體，都會在經濟再度走軟時被套或賠錢，反而會形成阻礙經濟復甦的「負激勵」力量，令政府再次刺激經濟時的市場回應趨於下降，減弱了政府政策的效力。

當然，大水漫灌式的強刺激方式也不可取，一是浪費資源太多，二是精準度不高，無助於改善經濟結構。

應定向發力打通痛點 以點帶面

軍事上有個博弈原則，叫做「傷其十指不如斷其一指」，如果套用在經濟上，就是針對阻礙經濟的痛點，投入足夠的力量進行定向爆破，務求一舉打通堵點，從一個點開始，以點帶面，逐步將點的復甦變成面的復甦。

當前阻礙中國經濟復甦的幾個痛點包括：已經成為老大難的房地產低迷問題、愈來愈多地方政府暴露財政困難問題、需求仍然不振問題等。如果政府政策可以針對這幾個痛點或其中之一發力，而不是依賴已經證明效果不佳的傳統刺激經濟路徑，繞開財力欠佳的地方政府，中央財政直接出手，通過盡快大規模協助地產商和地方政府盤活資產、恢復流動性，或大規模向基層發放消費券等，從根本上改變社會預期，實現市場主體的可持續「正激勵」，中國經濟就可以進入依靠內生力量的持續復甦的新階段。

▲ 房地產低迷，是目前阻礙中國經濟復甦的痛點之一，若當局政策可針對這痛點發力，實現市場主體的可持續「正激勵」，中國經濟就可進入依靠內生力量持續復甦的新階段。（中新社資料圖片）