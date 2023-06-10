強制舉報疑虐兒個案 刻不容緩

《強制舉報虐待兒童條例草案》已於上周五（6月2日）刊憲，並將於下周三（14日）提交立法會審議，這是保護香港兒童免受傷害的第一步。虐待兒童在香港情況嚴重，2022年共有1,439宗登記個案，較過去兩年增加了50%，普遍認為實際數字被低估，使這項法案變得更加迫切。

兒童身心健康 長遠受影響

無論是身體虐待、性虐待、心理虐待還是疏忽照顧，我們的社會都不應容忍對兒童施行任何形式的暴力；虐待兒童可能會對兒童的身體和心理健康產生長遠影響，社會必須制止。在過去，我們曾經得悉一些可怕的虐兒案件，包括受虐身亡的5歲女童身上有133處傷痕，以及逾30名兒童院舍員工因涉嫌虐待幼童而被捕，但這只是冰山一角，許多案件還未被發現。

這項法案雖是可取的措施，但預計需時18個月間才能實施，實在太漫長。這法案的核心是以兒童的最大利益為依歸，每等待多一天，可能意味着更多兒童受虐個案被忽視。

除了這項法案，我們還需要在不同方面採取行動，以保護兒童免受傷害。首先，在社會方面，我們需要繼續推動保護兒童法例，以樹立對錯的明確訊號。法律改革委員會曾建議，設立一項「沒有保護該兒童或易受傷害人士」罪行，對於未採取行動保護兒童免受死亡或嚴重傷害的旁觀者，施加刑事責任，接下來應朝着這方向邁進。

65國已全禁體罰 港應仿效

為了減低虐待兒童的風險，我們還應該進一步禁止在香港所有場合使用體罰，全球65個國家已採取了全面禁止體罰的措施，香港也應該仿效。

第二，我們亦需要在家庭層面着手。2022年，57%的虐待兒童個案中的施虐者都是父母，所謂「預防勝於治療」，社會各界應為父母和照顧者提供正向管教，教授非暴力溝通技巧。

第三，每個服務兒童的組織，包括學校、非政府組織和活動中心，都需要採取守護兒童政策，並建立監測和舉報系統和流程，培養守護兒童文化。

加強公眾教育 勿視而不見

最後，我們需要在社區層面推行公眾教育，展開保護兒童的公眾教育宣傳，提高社會大眾對虐待兒童所造成傷害的認識，我們絕不能再對虐待兒童視而不見。

保護兒童免受傷害是每個人的責任，我們需要盡力制止虐待兒童的事件發生，情況刻不容緩。我們敦促立法會盡快通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，並採取進一步的措施，保護香港兒童免受傷害。

▲ 保護兒童免受傷害是每個人的責任，社會應展開公眾教育宣傳，杜絕虐待兒童事件發生。（資料圖片）