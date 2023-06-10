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前瞻2050年政經新格局 3大趨勢

國際版 2023/06/10

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全球人口於2050年料突破百億大關，惟過去幾年受戰爭及疫情等事件困擾，不少人對未來持悲觀態度，更有專家憂慮科技發展日新月異，人工智能（AI）等新技術會威脅人類生計。

是次介紹的好書名為《The

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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