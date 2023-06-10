前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 國際版 2023/06/10 分享： 分享： 全球人口於2050年料突破百億大關，惟過去幾年受戰爭及疫情等事件困擾，不少人對未來持悲觀態度，更有專家憂慮科技發展日新月異，人工智能（AI）等新技術會威脅人類生計。 是次介紹的好書名為《The ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/09 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 2023/06/03 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 2023/06/02 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 2023/05/27 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 疫情 中國 經濟 美國 金融 貿易 GDP 人工智能 人口 戰爭