巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 政治版 2023/06/10 分享： 分享： 相隔10年，橡皮黃鴨再臨維港，兩隻18米高的黃鴨停泊在添馬公園對出的維多利亞港。而這個位置，剛好坐落在立法會大樓對出，議員正好享有「打卡」的地理優勢。究竟誰的辦公室「最好景」？ 一對黃鴨在維港展示兩周， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 2023/06/09 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 2023/06/08 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 2023/06/07 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 2023/06/06 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 2023/06/05 載荷專家複選 逾10港人本周赴京 政治 立法會 香港 正能量 中環 民建聯 梁君彥 陳恒鑌 陳克勤 謝偉俊