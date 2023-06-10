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巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利

政治版 2023/06/10

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相隔10年，橡皮黃鴨再臨維港，兩隻18米高的黃鴨停泊在添馬公園對出的維多利亞港。而這個位置，剛好坐落在立法會大樓對出，議員正好享有「打卡」的地理優勢。究竟誰的辦公室「最好景」？

一對黃鴨在維港展示兩周，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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