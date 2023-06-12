北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 副刊版 2023/06/12 分享： 分享： 暑假正是出遊好時機，如果有機會前往北海道札幌，不要錯過這個全新的都市型水族館「AOAO Sapporo」，於7月20日正式開幕，位於地下鐵大通站及札幌市電狸小路站附近，相當就腳。 水族館以「生命之水」作 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 2023/06/10 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 2023/06/08 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 2023/06/07 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 2023/06/06 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 2023/06/05 暑假多班航班復飛 蘇梅峇里檳城多個旅遊熱點 北海道 札幌 水族館 企鵝 日圓