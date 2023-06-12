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北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母

副刊版 2023/06/12

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暑假正是出遊好時機，如果有機會前往北海道札幌，不要錯過這個全新的都市型水族館「AOAO Sapporo」，於7月20日正式開幕，位於地下鐵大通站及札幌市電狸小路站附近，相當就腳。

水族館以「生命之水」作

...

欄名 : 旅事通

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