北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母

暑假正是出遊好時機，如果有機會前往北海道札幌，不要錯過這個全新的都市型水族館「AOAO Sapporo」，於7月20日正式開幕，位於地下鐵大通站及札幌市電狸小路站附近，相當就腳。

水族館以「生命之水」作

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