同輩的下一代陸續長大，若講到孩子經，近期最多就是討論送他們出國讀書的情報。才得知除了泰國之外，馬來西亞是另一個新興選擇。新加坡可能較貴，馬來西亞也主要講英文，中文人過去都有機會接觸社會及易於適應。

至於這陣子話題當然就是談論內地高考，以至要參加的家庭都顯得又緊張又累。因為和香港不同，內地一到高考那幾天，真要用大陣仗來形容，是全城的運動，說它影響到每個人不為過。

因為有一個送考文化，就是家長和老師，會組團去送考。有些主要是學校單位中人如教師，隆重其事，穿上統一制服造型，當啦啦隊一樣為學生打氣。早上上班會常看到，交通也會有調整。

家長就會做真正開車或搭車護送學生去考場的任務，這不奇怪，隆重之處是交通警也會極配合，在主要考場周圍的，會事先清理好大道，立上指示牌，闢出通道和停車位給家長的車快上快落。宣傳上說，有學生忘了帶准考證，竟然是通報駐場的交警後，由警車開道幫家長趕回家取證再返抵現場。

看過莫言寫陪他女兒準備高考的記憶，原來還有類似宿舍的「培訓中心」設在考場，可能該就是原本的學校宿舍，到公開考試日子，特別闢為父母陪讀宿舍，住在當中，旁邊就是考場，省去交通時間。他說，幸好女兒被分派到的是自己學校作考場，對環境相當熟悉，否則若是去到陌生環境的話，也可能考生會更睡不着。他難得訂到的是一百二十元人民幣一晚，不少家庭則要花上幾百元去訂考場附近的酒店來住。

今年高考全國有近一千三百萬考生，創了新高。十多年前還是出生率上升期，不知再過多十幾年後，學生人口少了，壓力會否低一些。