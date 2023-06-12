「最近新聞報道多宗行山人士中暑，我最愛周末與朋友行山，有措施可預防嗎？」April問道。

「中暑是因體溫調節失衡所致，由於天氣令環境酷熱，進行運動時，身體產生的熱能無法及時排出，或是散熱的機能失靈，令核心溫度過高所致。體溫過高，若超過四十度話，就會出現頭暈、噁心、皮膚發紅、頭痛、心跳加速等徵狀。飲食上最重要是補充足夠水份和電解質。」我答。

「怎樣才為之足夠？」April再問。

「根據美國運動醫學學院，跑步或行山前兩至四小時，應補充每公斤五至十毫升的水份。以一位中等身材體重五十五公斤的女士及七十公斤的男士為例，分別需要飲用二七五至五○○毫升和三五○至七○○毫升水。若行山時間不長於九十分鐘，每十五分鐘可補充一○○至二○○毫升水。若時間長於九十分鐘，則建議每十五分鐘飲用一○○至二○○毫升含百分之六至八糖份及電解質的運動飲料，例如寶礦力、葡萄適、佳得樂，及時補充電解質、水份和熱量，防止中暑。跑步的話，跑前二十至三十分鐘建議每公斤體重飲三至五毫升水，即中等身材女士需飲一六五至二七五毫升水，而男士則需二一○至三五○毫升。行山或跑步後的四至六小時內，可補充汗水流失量的一點二五倍至一點五倍。」我詳細解釋。

April興奮地說：「是時候換個大水袋背包，我有藉口再買新裝備了！」

「大容量背包雖可多儲水，但宜以輕便為主，減輕負擔。此外，最好穿着淺色、薄且透氣的聚酯纖維衣服，令排汗水和散熱較快，與朋友結伴同行，即使出現不適也可以互相照應。可先於YouTube搜尋『行山達人』拍攝的全段山路，選多些有樹蔭、山澗、通風的路綫則較安全啊！」我建議。