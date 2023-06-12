政治公關是一門非常專門的領域，教科書只是理論，即使硬啃成本書也未必等如出到嚟識打仗。沒有「政治」或「公關」概念的人更加不用說，縱然讀書成績斐然，也可以是政治家公關低手，奈何很多人都假設讀書叻等於管治叻，但我們都見過兩者完全反方向走的人，最終搞到整個城市一鑊泡。

我經常向對政治公關有興趣的學生推介一些劇集和書籍，鼓勵他們觀看或閱讀的時候，不要只抱着娛樂的心態，而是要同步思考，若是換着自己要去處理這個局面時，會如何判斷和決定呢？若能夠這樣觀看和閱讀，得着一定多過齋啃教科書，因為那些劇集和做過幕僚寫出來的書，會呈現真實場景。理論個個都識噏，但大部分都是context-free（沒有場景、背景和語境的真空假設），以及我阿媽係女人的大路陳述，只不過用了些看似深奧的學術詞語罷了。若看戲和看書都不能精準地作出決定和想出好蹺，那真正出來打仗，就更不會知道如何駕馭了。

其中一齣劇集，我大力推薦美劇《West Wing》（白宮風雲），這是必看之選，雖然劇集是很久之前的作品，但仍然是政治公關的經典。打從第一季第一集開始，就欲罷不能。且看第一集的挑戰：總統踩單車時，不小心直撞大樹受傷骨折；白宮副參謀長在電視直播時，失言侮辱了基督教團體；白宮通訊聯絡副主任跟一名女子發生一夜情後，才發現她原來是妓女。這三件事要同時處理，已夠白宮公關顧問頭痛，而每一集都有像這些大大小小的挑戰要去解決。

近日，我又再由頭到尾重溫，雖然地方是美國，但劇中有很多場景並無與美國的政治體制有直接關係，例如：官員直播時失言，引起宗教團體要求解釋。劇中每一集的挑戰，都適合任何一個地方的政府官員思考：事件到你手，你會點處理？政治公關就是面向公眾和游說公眾的智慧，總不能下下出來都是得一個樣、一個款、一個tone，對着公眾訓話。