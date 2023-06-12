J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 副刊版 2023/06/12 分享： 分享： 踏入初夏，陽光明媚，最適合跟陽光玩遊戲，可是紫外綫無所不在，是肌膚的大敵。帝苑酒店J's Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯手推出全新的「雪白極緻下午茶」（$628/兩位，另加一），酒 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 2023/06/10 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 2023/06/05 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 半島精品店推父親節朱古力撻 2023/06/03 半島精品店推父親節朱古力撻 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 2023/05/29 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 2023/05/27 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 產品 日本 品牌 酒店 美食 魚 蛋 甜品 蛋糕 朱古力