J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝

踏入初夏，陽光明媚，最適合跟陽光玩遊戲，可是紫外綫無所不在，是肌膚的大敵。帝苑酒店J's Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯手推出全新的「雪白極緻下午茶」（$628/兩位，另加一），酒

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