歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企

為提升半導體產業的競爭力，歐盟（EU）委員會在4月通過《歐洲芯片法案》。EU日前確認，14個歐盟國家將合作啟動微電子項目，向56間科企提供81億歐元（約680億港元）公共援助金額。

《歐洲芯片法案》提到

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