歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 行政人員版 2023/06/12 分享： 分享： 為提升半導體產業的競爭力，歐盟（EU）委員會在4月通過《歐洲芯片法案》。EU日前確認，14個歐盟國家將合作啟動微電子項目，向56間科企提供81億歐元（約680億港元）公共援助金額。 《歐洲芯片法案》提到 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 今日 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/11 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統 2023/06/09 三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 2023/06/09 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 2023/06/08 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 歐盟 補貼 歐元