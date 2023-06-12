Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 行政人員版 2023/06/12 分享： 分享： 內容創作應用程式Adobe Express提供一站式服務，讓用戶設計和分享社交媒體帖文、影片、圖像、PDF和傳單等。Adobe宣布推出Adobe Express新測試版本，將生成式AI Adobe ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 今日 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/11 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統 2023/06/09 三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 2023/06/09 微軟GPT-4模型 美政府機構引入 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 2023/06/08 卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬 設計 媒體 奧多比（Adobe，美：ADBE） 人工智能