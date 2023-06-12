  • 28°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作

行政人員版 2023/06/12

分享：

分享：

內容創作應用程式Adobe Express提供一站式服務，讓用戶設計和分享社交媒體帖文、影片、圖像、PDF和傳單等。Adobe宣布推出Adobe Express新測試版本，將生成式AI Adobe

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企
今日
歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企
蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」
2023/06/11
蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」
三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統
2023/06/09
三星助現代汽車 推新一代車載娛樂系統
微軟GPT-4模型 美政府機構引入
2023/06/09
微軟GPT-4模型 美政府機構引入
卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬
2023/06/08
卡巴斯基推檢測工具 查iPhone有否中木馬
設計 媒體 奧多比（Adobe，美：ADBE） 人工智能

上一篇文章

歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？