中東覺醒歐洲反思 美國外交分崩離析

芒種時節，種瓜得瓜，種豆得豆。當初種下甚麼因，如今就得到甚麼果。耕田如此，外交也如此！

國際風雲變幻，一對仇家不但不打了，居然還謀劃結盟！他們並非烏克蘭與俄羅斯，而事態有積極進展，倒也不能說沒有美國份，只不過那是負面教材。真正推動仇家變成親家的力量，才是良好示範。

中國向西經營 做活亞歐大棋局

美國嘗試將北大西洋公約組織搬到亞太，並拉攏南韓、菲律賓搞美日韓三角、美日菲澳「新四方」之際，中國拒被牽着走，外交並未局限於穩住區內國家，反而大力向西經營，做活亞歐大棋局，管他喜歡把亞太叫做「印太」甚至「北大西洋」！

首次中國-中亞峰會順利舉行，中國爭得俄羅斯不反對在中亞拓展影響力後，亞洲地緣格局再現深刻變化。沙特阿拉伯及伊朗計劃組建海軍聯盟，消息初時幾乎令人不敢相信。但中東傳媒不約而同報道，計劃不只有沙特伊朗，還有阿聯酋、阿曼，甚至更多中東國家參與，而他們是在中國協調下合作，這樣看來又順理成章。

中東國際關係很複雜，但簡單地說，這些國家對美國現在無法再提供安全保障，純粹把自己當槍使十分反感，因此對美國主導的遊戲規則造起反來，向推行新安全觀的中國靠攏。

北京成功協調 沙伊組海軍聯盟

沙特與伊朗3月在北京秘密洽商，同意恢復外交關係，這些大家都已清楚，但中東近日另一則要聞尚未為人熟悉：阿聯酋5月底退出了美國牽頭的波斯灣地區海上安全同盟。

阿聯酋為何這樣做？事情說來相當蹺蹊。美媒稱，阿聯酋不滿美國未有力應對「伊朗威脅」而退會。但阿聯酋表示，美媒描述錯誤。

讓我們先確立一些事實。首先，這個美國牽頭、宣稱維護航行自由的聯盟，確是公開針對區內特定國家伊朗的。

其次，伊朗4、5月扣押了數艘由阿拉伯國家出發，原本開往美國的油輪。惟西方媒體鮮有提及的是，美國去年在希臘水域攔截了俄羅斯商船，沒收船上伊朗原油，今年又強行迫使一艘原本開往中國的伊朗油輪轉向，把油運到美國。

再者，中東近年發生多宗油輪遇襲和破壞事件，以色列與伊朗、沙特與伊朗皆互相指控；沙特煉油廠亦曾遭無人機襲擊。阿聯酋作為阿拉伯國家，與沙特站隊，但美國作為沙特盟友，卻沒有出手相助。沙特今年與伊朗修好，則掀起了中東伊斯蘭世界團結和解潮，十多年來淪為代理人戰場的敘利亞也重返阿盟。

不滿美遊戲規則 中東向華靠攏

還有，美國戰略重心抽離中東，而且軍工產能跟不上，阿聯酋向美國洽購F-35遭打入冷宮，但美國不忘「關心」阿聯酋使用華為設備、港口接受中國投資等事。沙特同樣一直想買美國高端武器不果，這在卡舒吉案後更加免談，只是美國仍想沙特配合增產遏制通脹。上周，OPEC+在8個月來第3度宣布減產，而沙特王儲會見美國國務卿布林肯前，接待了美國眼中釘、委內瑞拉總統馬杜羅。

由此可見，美國在中東組織針對伊朗聯盟，挑動緊張，並喊着「航行自由」從事海盜活動，但當隊友身陷困境、利益受損時，又拒絕出面保護，更反過來施壓對方犧牲更多，以配合自己反華反俄議程。你肯嗎？你不是尹錫悅吧？

昔日的美國要指揮他人，是懂得運用胡蘿蔔加大棒、軟硬兼施的，向中東國家就是「用安全換石油」。昔日的小國也不敢與美國公開對着幹，因為不想成為下一個伊朗甚至伊拉克。

可是時代變了，美國不再需要中東石油，提供的也由安全變成動盪，卻希望別人無條件為自己服務。然而美國執着對付中俄已吃不消，不可能再如20年前那樣肆意入侵小國。小國對美國藏起胡蘿蔔、只知揮舞那根破破爛爛的大棒也不再啞忍。過去誰敢說「去美元化」誰就沒有好下場，現在大家都高呼「誰不去美元化就沒有好下場！」

有別於美國軍事先行，製造敵人再拉幫結派從中牟利，中國經濟先行，主張以共同發展來實現安全。中東已亂了一世紀，亦體驗了美國模式十足滋味，現在看準時機決定不玩了。波斯灣兩強沙特與伊朗在中國斡旋下和解，一個有意去美元化，一個本就用不了美元，兩國夥周邊產油國由中國協調合組海軍，保護中國能源生命綫，也就是他們的財政與發展事業綫，不是很合理嗎？畢竟肯定有人不喜歡，不得不防！

波斯灣國家聯合海軍的倡議，亦使沙特或大手購買12艘中國052D驅逐艦的傳言，忽然添了一點可信度。雖說中國有了055萬噸大驅，052D已非最先進不怕賣，沙特更絕對多多都買得起，但這樣的交易勢必改變地區力量平衡，並引起伊朗不滿。要是12艘不是沙特全要，而是聯合海軍多國共享呢？當然，這在目前都只屬猜測。

北約伸手日本 馬克龍挺身反對

中國深耕亞歐，不只中東在覺醒，歐洲就烏克蘭危機吃足了美國大虧，也正在反思。中美在香格里拉對話會交鋒時，法國總統馬克龍直言北約超出所屬地理範圍會是大錯，反對北約在日本設辦事處。

北大西洋不是西太平洋只是常識，但要在今天西方指出這一點卻需很大勇氣。馬克龍早前警醒歐洲須戰略自主，在台海隨美起舞不符歐洲利益，就為他帶來巨大輿論壓力，只是他顯然未被嚇怕。星星之火可以燎原，歐洲會否有更多政治家跟隨馬克龍，公開說出原本不敢說的話？

歐11國 46%人視華「必要夥伴」

泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）本月民調顯示，歐洲11國中，46%人視中國為「必要夥伴」以至「盟友」，比「競爭／衝突對手」多11個百分點；62%人主張就台海保持中立，僅23%人覺得應支持美國。

中國在深耕，中東在覺醒，歐洲在反思。至於美國，「布林肯訪華」的風又再吹得厲害。

但觀乎美國一邊說接觸，一邊繼續派艦機到中國家門自拍挑釁、以芬太尼為藉口推制裁、與台灣地區簽貿易協定，布林肯大概還是會食檸檬。美方或者已預見了這種結果，準備了所謂古巴間謀基地，隨時可做流浪氣球翻版。那還是算了吧，你關上門喜歡叫哪裏做「北大西洋」我們不管，但你想把太平洋變「風暴洋」，中國與亞太各國甚至歐洲都絕不答應！

▲ 時代變了，美國不再需要中東石油，提供的也由安全變成動盪，卻希望別人無條件為自己服務。（路透社資料圖片）