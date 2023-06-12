李家超能否赴美出席APEC峰會？

近日，有一個話題引發了香港社會和內地民眾很大的關注，就是正被美國「制裁」的香港特區行政長官李家超，能不能赴美國出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會？

2023年APEC領導人非正式會議將於11月在美國三藩市舉行，「中國香港」作為一個獨立經濟體，是APEC成員，香港特區行政長官應邀出席APEC領導人會議，這是APEC的慣例。

然而，近日有美國參、眾兩院4名跨黨派議員聯名致函國務卿布林肯，反對華府邀請李家超出席APEC領導人會議。他們所謂的理由是，李家超是「受到美國政府制裁」的，聽說美國政府計劃「豁免對李家超的制裁」，他們就跳出來反對。

那麼，李家超能不能去美國出席APEC峰會？我們不妨從以下角度觀察之。

APEC規矩 美方權力不能凌駕

APEC是一個國際組織，這個組織的規則，是成員一起制定並共同認可的，美國只是其中的一個成員。按照APEC定下的規則，東道主負責邀請各成員代表參會，而今年的東道主美國事先已經承諾，將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序，為APEC成員代表赴美參會提供便利。

現在，4名美國國會議員反對華府邀請李家超參會，其理由是站不住腳的。李家超出席APEC峰會，不是訪問美國，APEC組織授權作為東道主的美國，邀請所有成員的領導人，這個「邀請權」不是美國的權力，而是APEC組織的權力；同樣道理，如果這次APEC峰會在其他國家舉辦，東道主國家也是授權邀請。美國的4名議員應「補補課」，把這個道理搞搞清楚。

香港國安法實施後，美國制裁了包括時任保安局局長李家超在內的一眾特區政府主要官員，李家超曾用「嗤之以鼻」來回應制裁。李家超的底氣，來自對維護國家安全的堅定決心和信心，任何主權國家都有維護自己國家安全的責任和權力，其他國家無權干涉，這是聯合國憲章和國際法準則的題中要義。李家超維護國家安全的做法，天經地義，光明正大，正如中央領導和內地民眾都非常肯定和推崇李家超，認為他為國、衞國、護國的底氣、骨氣和勇氣，可敬可佩！

我們再看，美國涉及國家安全的法律很多，甚至以「國家安全」為名，發起對包括中國在內的不少國家進行貿易制裁，有些制裁措施明顯違反了世界貿易組織（WTO）規則，美國也毫不手軟。中國制定了一部香港國安法，以堵上一國兩制下香港維護國家安全方面的漏洞，美國卻揮舞制裁大棒，蠻橫無理；現在，美國某些政客又想把自己的制裁措施，凌駕於APEC的規則之上，這更是荒唐至極！

倘美阻李家超赴會 京勢反制

華府若聽從4名議員的意見，不邀請李家超赴美參會，這將是對APEC規則的一次嚴重踐踏，也將再次損傷美國的國際信譽。美國長期在APEC組織中扮演着「領導者」的角色，「領導者」帶頭不遵守規則，會產生甚麼效應，可想而知。

更值得關注的是，如果美國真的阻止李家超赴美參會，也必將遭到中國的堅決反制。自2018年美國挑起中美貿易戰以來，每當美國向中國揮舞制裁大棒的時候，中國不再忍氣吞聲，而是以反制措施回敬，美國前國務卿蓬佩奧、前眾議長佩洛西、還有諸多反華議員，都被中國制裁。

還應看到，隨着中國經濟實力的增強，「中國制裁」的威力不可小視。以蓬佩奧為例，他的前任離開政壇後，都進入美國的大公司、大集團，輕輕鬆鬆拿着高薪厚祿；如今美國的大公司、大集團，幾乎都在中國有生意，一旦僱用蓬佩奧，就意味着失去中國市場，哪個老闆會做虧本的生意呢？蓬佩奧只能屈就於一家名為「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的民間智庫。

再以美國前眾議院議長佩洛西為例。2010年，佩洛西的丈夫保羅佩洛西（Paul Pelosi Sr.）成立了銘基環球投資（香港）有限公司，其旗下的「亞洲股息基金」一半為中國企業，而佩洛西的兒子小保羅佩洛西（Paul Pelosi Jr.）在中國持股或出任董事的公司，至少有3家。中國對佩洛西制裁，意味着佩洛西及其丈夫和兒子都不能再與中國做生意了，任何與佩洛西家族有經濟往來的美國企業，也將一併受到制裁。

當然，如今中國「工具箱」裏的工具很多，制裁反華議員僅是其中一個選項，用哪個工具、甚麼時候用，中國會視具體情況而定。總之，中國政府決不會允許美國籍APEC會議打壓香港特區、打壓香港特區的當家人。

不久前，迎來百歲生日的美國前國務卿基辛格，在媒體面前對美國政府發出忠告，呼籲美國不要走入冷戰思維，並強調合作、平衡和對話的重要性。他認為，中美兩國關係發展至關重要，甚至會嚴重影響國際安全局勢的穩定，中美關係應更多注重和平與協作，不要過度對抗。

作為曾經推動中美建交的當事人，基辛格多年來對中美關係、對國際政治格局有深刻的洞察力，他的忠告值得人們重視。現在，愈來愈多人認為，美國正在走向衰落，原因之一正是「冷戰思維」，美國睜大眼睛在全世界尋找敵人，不是敵人也要把你迫成敵人。冷戰結束後，俄羅斯曾多次要求加入北約組織，美國置之不理，仍然利用北約圍堵俄羅斯，終於把俄羅斯迫成了自己的敵人。

中國有發展的權利，中國發展好了，意味着佔全球五分之一的人口過上了好日子，這是好事情啊！但美國某些政客不這麼認為，他們用「冷戰思維」看待中國，認為14億多中國人過上了富裕生活，就要搶去包括美國在內發達國家的「奶酪」，就要令發達國家「變得貧窮」，因此美國處處給中國製造麻煩。

面對美國的疑慮，中國早就提出了構建人類命運共同體、構建新型大國關係的理念，但美國同樣置之不理，不擇手段地抹黑、圍堵、打壓中國。今次美國個別議員反對華府邀請李家超赴美參加APEC峰會，是反華遏華大背景下的一個插曲而已，折射出美國一些政客頑固的「冷戰思維」。

事實上，在去年曼谷APEC峰會之前，就有美國政客提出，不讓李家超前往泰國開會，但沒有成功。去年的APEC峰會東道主不是美國，美國的手伸得太長了，實在過分，也不可能成功；這一次，雖然美國是APEC峰會的東道主，也不可能阻止李家超赴美參會。

2009年，美國雷曼兄弟公司倒閉，引發美國次貸危機，中國作為當時美元儲備最多的國家，出手幫了美國一把；今天，美國再次遇到了債務危機，唯一能幫助美國的，仍然是中國，近來美國國務卿布林肯、財長耶倫等高官排隊請求訪華，希望與中國方「談合作」。

布林肯盼訪華 經濟領域謀合作

總體上來看，美國在軍事、科技領域對中國圍堵及打壓的力度不減，卻在經濟領域急切地希望與中國「合作」，中國對美國的這種做法原本就十分反感，而APEC峰會是一個經濟領域的峰會，美國沒有必要把「制裁李家超」的事情鬧大；再說，全球各類權威機構公認，今年中國對全球經濟增長的貢獻率，將達到30%以上，如果真的鬧到中國和「中國香港」抵制峰會的地步，本屆APEC峰會將黯然失色，這難道是美國想要的結果嗎？

美國某些政客整天給中國製造麻煩，這已經成為一種常態，但香港的背後是不可小視的「中國力量」。

第一，對於美國打壓香港和香港當家人的做法，中國政府不會聽之任之、袖手旁觀。中國政府將堅決維護「中國香港」參加APEC峰會的權利，維護「中國香港」的權益，以中國現在的經濟實力，完全可以找到很多管用的辦法制約美國。

第二，布林肯即將訪華，美國在經濟等不少領域有很多事情有求於中國，中國領導人一定會提出所謂「制裁」之事，要求美國不得違反APEC組織的規則。

第三，香港是中美貿易的「中轉站」，如果「中國香港」缺席APEC峰會，由此造成的負面影響也會傷及美國，美國不得不考慮香港的重要性。

現在距離峰會舉行還有幾個月，李家超赴美參會的概率很大，不必過分擔心，不用看人臉色，不需無謂猜忌。

▲ 作者認為，特首李家超前往美國參與APEC峰會的概率很大，毋須過分擔心。圖為李家超去年出席在泰國舉行的APEC峰會。（法新社資料圖片）