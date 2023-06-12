大摩：中國下半年經濟增速 料達6% 中國版 2023/06/12 分享： 分享： 雖然二季度經濟有所放緩，但摩根士丹利依然堅定看好中國。該行認為，隨着內地服務業復甦和政府相關穩增長措施的出台，中國經濟有望在今年下半年重拾增速。 摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強上周發布最新研報，預計下 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 美官員稱 華在古巴建情報網多年 今日 美官員稱 華在古巴建情報網多年 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 今日 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 今日 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 你可能感興趣 美官員稱 華在古巴建情報網多年 今日 01:00 美官員稱 華在古巴建情報網多年 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 今日 01:00 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 今日 01:00 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 通脹 電動車 CPI PPI 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）