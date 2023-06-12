大摩：中國下半年經濟增速 料達6%

雖然二季度經濟有所放緩，但摩根士丹利依然堅定看好中國。該行認為，隨着內地服務業復甦和政府相關穩增長措施的出台，中國經濟有望在今年下半年重拾增速。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強上周發布最新研報，預計下

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