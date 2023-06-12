美官員稱 華在古巴建情報網多年 京斥造謠 《環時》：美有人破壞中美關係 中國版 2023/06/12 分享： 分享： 中美「古巴監聽風波」餘波未了。美媒引述白宮官員稱，中國在古巴經營情報部門多年，並在2019年進行升級。中國外交部曾稱，造謠是美國慣用伎倆；官媒《環球時報》還指，該謠言出現在中美關係緩和之際，質疑此次風 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 今日 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 今日 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 大摩：中國下半年經濟增速 料達6% 今日 大摩：中國下半年經濟增速 料達6% 你可能感興趣 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 今日 01:00 「賭中國輸會後悔」風波 京約見韓使 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 今日 01:00 洪國駐華使館開館 料簽一帶一路備忘 大摩：中國下半年經濟增速 料達6% 今日 01:00 大摩：中國下半年經濟增速 料達6% 中美關係 習近平 環球時報 布林肯 古巴 美元