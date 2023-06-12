中美「古巴監聽風波」餘波未了。美媒引述白宮官員稱，中國在古巴經營情報部門多年，並在2019年進行升級。中國外交部曾稱，造謠是美國慣用伎倆；官媒《環球時報》還指，該謠言出現在中美關係緩和之際，質疑此次風

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