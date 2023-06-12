「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游

「共創明『Teen』計劃」的目的是讓住在「劏房」的學生開闊眼界，力爭上游。原來主理計劃的政務司司長陳國基都是「過來人」，他昨大爆兒時住板間房，無想過會做司長。

兒時住板間房 無想過做司長

陳國基昨在社交媒

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