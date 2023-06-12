「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 政治版 2023/06/12 分享： 分享： 「共創明『Teen』計劃」的目的是讓住在「劏房」的學生開闊眼界，力爭上游。原來主理計劃的政務司司長陳國基都是「過來人」，他昨大爆兒時住板間房，無想過會做司長。 兒時住板間房 無想過做司長 陳國基昨在社交媒 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 2023/06/10 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 2023/06/09 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 2023/06/08 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 2023/06/07 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 2023/06/06 阿里騰訊等24企暑期實習 逾1400人報名 政治 陳國基 政務司 劏房 陳茂波 財政司 暴雨 石硤尾