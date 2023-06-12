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5000橡皮鴨快閃天壇大佛 即日$50義賣千鴨 助鄰舍輔導會

行政人員版 04:00 2023/06/12

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近日2隻黃色巨鴨喺維港海面上搶盡風頭，市民爭相打卡熱潮未過，更有人因其中一隻被「放氣」未能成雙成對而感失落，但唔使驚，因5,000隻小黃鴨將快閃大嶼山天壇大佛。黛安收到風，昂坪360義工隊成員日前同「鄰舍輔導會」嘅40幾個義工合作，將5,000隻小黃鴨排列喺大嶼山天壇大佛前面嘅268級石階上，仲列陣同大佛一齊「合照」，場面異常壯觀。

明天開始至9月3日，喺昂坪市集舉辦嘅「《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動」，大家到時就可以親睹呢個震撼場面。公關姊妹仲話，首批1,000隻由昂坪360獨家發售嘅橡皮鴨，即日起喺昂坪市集「香港有愛」商店以優惠價$50發售，收益將全數捐予鄰舍輔導會，協助基層家庭，但每人只限買一隻，售完即止。

活動結束後，昂坪360會檢查所有曾展出嘅橡皮鴨，狀態良好嘅小鴨將喺清潔後會轉送至鄰舍輔導會嘅受惠人士，又或用作義賣用途。

姊妹話，官方日後會喺網上公布更多活動詳情，大家要密切留意啦。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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