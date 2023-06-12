勞工處聯同建造業界代表到訪地盤 派發消暑物資 推廣《預防工作時中暑指引》

▲ 6月9日署理勞工處處長馮浩賢（中）、建造業議會主席何安誠（右）與香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑及香港建造業分包商聯會主席陳劍光等到訪將軍澳一工地，向工友派發消暑物資。

自5月15日正式推行《預防工作時中暑指引》後，短短三個多星期內，已陸續有工地依遁指引，為工友提供各種防中暑措施。6月9日勞工處聯同建造業議會及業界代表便到訪將軍澳一個工務工程地盤參觀工地內各項防暑措施，並向工友們派發各種消暑物資和食品，推廣預防工作時中暑的意識。

▲ 工作人員向處長和主席等人講解工地內各項防中暑指引和措施。

為業界提供靈活指引 減低工友中暑風險

自實行《預防工作時中暑指引》後，勞工處已先後進行了約2,500次巡查，並發出約150個警告予相關持責者，敦促他們參考指引，就員工在工作時的熱壓力進行風險評估，並根據評估結果採取相應的預防措施，以預防員工在工作時中暑。署理勞工處處長馮浩賢表示：「我們在5月初介紹《預防工作時中暑指引》，5月中開始推行。我們的初心是希望把這個指引作為業界的參考和借鏡，提醒僱主和僱員預防中暑的意識。希望能透過一系列措施提醒大家，近年氣侯變化令天氣愈來愈熱，中暑的風險亦愈來愈高，大家可參考指引作出適當的措施。」他補充，勞工處、建造業議會將會致力協助業界參考和靈活應用指引的建議，制定合適措施，減低員工的中暑風險。只要大家能夠透過所有宣傳工作和指引提升防中暑意識，其實已經取得勝利。希望各方各面都能夠做得更多，將意外減到最低。

▲ 工地入口特設大型製冰機和汽水機，讓工友用作降溫解暑之用。

目標推廣至全港工地

自《預防工作時中暑指引》實行後，建造業議會亦不時巡查地盤，建造業議會主席何安誠表示很高興看到業界不停進步。為讓工友可以更清晰了解各項指引和相關的最新資訊，有部分工地亦透過手機應用程式，協助工友更易於實行。何安誠表示：「每當有新措施推出都需要時間適應，但過程中會愈趨成熟和不停優化，例如利用手機應用程式協助工友更容易遵從和實行。防暑是建造安全的重要一環，我們需要繼續推行這方面的教育，把完善的防中暑措施和工序推廣到香港各工地。希望大家同心同德，做到最好。」

香港建造業分包商聯會主席陳劍光指出，他們亦會在不同時段為工友提供半小時的休息時間，不時提醒工友抹身預防皮膚病、多喝水降溫等，「最重要是大家互相關愛，除講求生產力外，亦要關顧到工友的健康和安全。」

對於正式推行《預防工作時中暑指引》以及得到各方的全力配合，香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑表示，很感激勞工處和建造業議會為工友制訂出清晰的指引，讓工友得以跟從指引，把中暑的機會減到最低。

為提高僱主和僱員對中暑和指引的認知，鼓勵他們採取相關的預防措施，勞工處、職業安全健康局（職安局）和建造業議會推出一系列預防中暑推廣活動，包括職安健講座暨防暑法寶展覽、跨平台宣傳及工地探訪等。職安局亦推出了專題網頁，協助僱主僱員掌握指引內容。

職安局專題網頁：www.noheatstress.hk

想了解更多有關資訊，可瀏覽職安局網頁www.oshc.org.hk/tchi/main/hot/Heat

（特約）