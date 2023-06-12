2023國際數字能源展（香港站）即將開幕 參與灣區數字能源領域盛會

2023國際數字能源展（香港站）即將開幕

為進一步推廣粵港澳大灣區在國際數字能源領域的前沿技術與產業實踐，創新深港合作， 「2023國際數字能源展（香港站）」將於6月20至23日在亞洲國際博覽館舉行。此次香港站以「數字驅動，能創未來」為主題，涵蓋新型電力系統、新能源、數字化賦能以及綠色金融四大領域，有多家全球領先的數字能源企業參展。

▲ 華為參與國際數字能源展（香港站），展示如何融合數字技術和電力電子技術，發展清潔能源與能源數字化，推動能源革命，共建綠色美好未來。

「國際數字能源展」是粵港澳大灣區數字能源領域的行業盛會，分別在中國最前沿、最具商業潛力的兩個城市香港和深圳舉辦，從主辦方行業影響力、策展規模、參展企業到展會選址，均具有開創性。此次率先開幕的香港站滙集數十家來自內地、香港及全球知名的數字能源龍頭企業、行業協會、高校及科研院所參與其中，旨在充分利用香港國際化平台優勢，展示深圳數字能源領域相關企業的產品、技術、解決方案及應用場景等，進一步對接國際市場和國際資源，擴大提升深圳參展企業的全球影響力。

▲ 氫氣是再生能源領域中一個環保及極具潛力的能量儲存媒界，亦是未來交通的潔淨能源。

行業高端會議 分享真知灼見

除了知名參展商，論壇及研討會亦是今次展會的亮點。在6月20日展會開幕當天的下午1時30分，將舉辦以「深港合作，科技賦能零碳未來」為主題的論壇，通過行業高端會議，邀請深圳市政府相關部門領導、香港學界和企業界代表等就零碳、儲能、物聯網、產學研相結合等有關話題進行深入探討，分享真知灼見，共謀行業發展。

是次展會香港站不僅是深港兩地數字能源領域合作的創新成果展示平台，也是企業間交流合作的重要平台。作為香港聯展主辦方，港華智慧能源公司將聚焦能源數字化轉型和清潔低碳發展，加強兩地業界、科研機構和企業的深入交流與合作。同時，該公司亦將重點展示公司在數字能源和零碳科技領域的最新技術成果和多場景應用解決方案。

此次「國際數字能源展」香港站與「大灣區工業博覽會」同期舉辦，相信可發揮協同效應，吸引更多企業參與。

2023國際數字能源展（香港站）展覽資料

地點：香港亞洲國際博覽館5號館

日期及時間：

6 月20日（二） 09:30 – 17:30

6 月21日（三） 09:30 – 17:30

6 月22日（四） 10:30 – 17:30

6 月24日（五） 10:30 – 16:30

▲ 掃碼登記入場

同期展覽:

DMP大灣區工業博覽會 - 香港站

亞洲國際創新發明展

高性能醫療器械展 - 香港站

同期大型論壇 :

首屆大灣區創新科技國際合作論壇

香港創新科技成就大獎頒獎典禮

國際數字醫療創新與應用發展大會

圍繞「深港合作，科技賦能零碳未來」主題，高峰對話會

國際合作校長論壇

江港科技創新與技術轉移高峰論壇

查詢：2763 0911或 info@paper-com.com.hk

（特刊）