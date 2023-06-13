今次講上周內地瘋傳的成都街拍桃色八卦，表面上是八卦，但實際上它引伸出來的網絡與現實交織情況，可能產生的各種副作用，非常典型，也反映了時代的特色，有危機又有商機。

事件背景當然就是某國企高層，在成都太古里街頭，高調和另一女子穿粉紅情侶色出現，並手牽手狀甚幸福，而後被揭發他們並非夫妻，而是借出差之便同逛街的同事。後來導致所涉男士被撤職，但更多的周邊關注也冒起。

首先是街拍這近年火熱行為，甚至變作成行成市的中年男人的興趣及工作。現在於幾個全國的街頭潮人熱點，正是充斥着這群人。甚至見過在上海安福路，上二十人圍着一個女生來拍。當然，有些人是悉心打扮，慌死你不拍她，可說有備以來。但不能否認，更多路過的人是不想被拍。自己穿着好看是一回事，不代表就得被你街拍。但現在走過成都太古里、上海武康路、北京三里屯，只要外形醒神一點，是好難不會被人拍的。因為恒常會有幾十個鏡頭亮着，像獵狗般隨時對準目標。

然後有些照片會被選中，變成各種街拍帳號的每天作品，給人隨便留言。視乎傳播的程度，有時就這樣通過有朋友在網上見到，又回傳到被拍者手機上。事實上，肖像權與私隱基本難保。

而這次成都太古里事件的側面引爆，還包括女主角的社交照片很快又被人肉起底。而最明顯的受益者，卻是女子穿的同款桃紅吊帶裙網店，淘寶同款，五百多元，又迅即熱賣八百條。

為「斷正」的高管找理由開脫，幽默的網友版本是：兩同事經一天辛勞開會後公餘休息閒逛，應攝影師誠邀作牽手情侶狀進行模擬街拍，以助宣傳成都的悠閒親和時尚感。