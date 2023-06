好看的政治公關書 / 劇

除了《West Wing》(白宮風雲)外,以下是了解政治公關必看的劇集和書籍:

一、《The Newsroom》(新聞急先鋒):該劇講述一間虛構電視台新聞編輯室的台前幕後故事。主播與團隊堅持傳媒操守,但在電視台日趨商業化和政治化時,團隊經常受到外來壓力,判斷如何做是主播和團隊每天要面對的考驗。政治公關要熟悉傳媒生態和運作,加上有些原則,傳媒與公關是共通的,如應嚴謹對待fact-finding。此片極具參考價值。

二、《And the Good News Is...:Lessons and Advice from the Bright Side》:作者Dana Perino是美國首位擔任白宮發言人的共和黨女性,九一一恐襲、颱風天災、金融海嘯,她與團隊都要站在第一綫迅速處理兼妥當發言,是政治公關專員第一身的自白。雖然不少前白宮發言人卸任後都有出書,但有些聚焦白宮內爆或八卦爆料,很不專業和很低級。Dana Perino寫的是她作為白宮發言人的工作和感受,正路得多。

三、《Republic of Spin: An Inside History of the American Presidency》:作者David Greenberg教授研究政治公關在美國政壇上如何領導和誤導(lead and mislead),當中有很多值得對政治公關有興趣的人反省和反思之處。

四、《The Hidden Persuaders》:一九五七年出版的書,那是廣告和公關開始興起的年代。當中有一章節討論廣告、公關與政治,談及當時尼克遜如何藉着廣告與公關粉飾(和掩飾)政府,讀者可從中了解政治公關發展的歷史和反思一下政治公關的底綫是甚麼?

雖然政治體系和場景都跟香港不同,但政治或多或少離不開面向公眾,除非是一個完全罔顧公眾存在的政治思想體系,但香港還未至於此。在香港社會,只要政治人物仍然需要擔當面向和游說公眾的工作,就是政治公關。以上劇集和書籍,或許可以給我們提供一些政治和傳媒的虛擬場景,去考驗一下自己的政治與公關智慧。