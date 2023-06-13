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2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演

副刊版 2023/06/13

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第37屆香港國際旅遊展（ITE）將於6月15至18日於香港會議展覽中心舉行，首一天半為業內人士專場，之後開放給公眾進入。今屆將有超過400家參展商，展覽規模已恢復到2019年疫前約8成水平。

2023香

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欄名 : 新鮮熱辣

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