2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 副刊版 2023/06/13 分享： 分享： 第37屆香港國際旅遊展（ITE）將於6月15至18日於香港會議展覽中心舉行，首一天半為業內人士專場，之後開放給公眾進入。今屆將有超過400家參展商，展覽規模已恢復到2019年疫前約8成水平。 2023香 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 2023/06/12 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 2023/06/10 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 2023/06/05 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 半島精品店推父親節朱古力撻 2023/06/03 半島精品店推父親節朱古力撻 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 2023/05/29 灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 大灣區