港股長期低迷 威脅國際金融中心地位

香港能夠發展成為國際金融中心，股市無疑在其中扮演了重要角色。回顧香港自上世紀70年代開始轉型發展金融業，並逐步成為全球金融中心的歷程，可以看到一部香港從無名小卒成為國際金融中心的歷史，就是港股的發展壯大史。

恒指寬幅震盪 港股IPO持續下滑

以反映香港股市表現的恒生指數走勢為例，上世紀70年代初是香港轉型發展金融業的開始，當時恒生指數大約徘徊於300多點；到97回歸時，香港金融業脫胎換骨，恒指最高升至超過16,000點；到2007年全球金融風暴前夕，香港金融業進入鼎盛期，恒指最高升至接近32,000點，比70年代初的300多點升近100倍。

不過，自2007至2008年全球爆發金融海嘯後，港股就進入大型上落市，恒生指數寬幅震盪，最高曾經在2018年初摸高到33,000多點，比2007年的最高位小漲1,000多點，大約略多於3%；最低在2008年金融海嘯時見過約10,700點，去年又在外圍平穩走好的情況下，見過約14,600點的低位，與美股在金融海嘯後伴隨着美聯儲放水救市走出大牛市完全偏離（道瓊斯指數去年創出約37,000點的歷史高位，約為金融海嘯前高位的2倍多）。與此同時，香港金融業發展也進入橫行波動期，特別是近幾年，在多種因素作用下，金融業發展遇到了一定困難。

資金的自由、靈活調度、便利的投融資環境、成熟的金融基建、完善的金融服務，是一個國際金融中心的突出特徵，但隨着近年港股低迷，香港的融資環境大幅惡化。以新股上市IPO為例，根據統計，香港在過去12年中，曾經有7年新股集資額名列全球第一，情況似乎還不錯；不過，如果單看近3年，發展勢頭下滑的迹象已十分明顯，港股2021年新股集資額為全球第四位，落後於納斯達克（NASDAQ）、紐約證券交易所（New York Stock Exchange）、上海證券交易所；2022年繼續排名第四，落後於上海證券交易所、深圳證券交易所和韓國交易所（Korea Exchange）；據畢馬威及Dealogic數據顯示，截至2023年5月，港股的新股集資額已經下滑到第六位，排在上海證券交易所、深圳證券交易所、阿布扎比交易所（Abu Dhabi Securities Exchange）、納斯達克、印尼交易所（Bursa Efek Indonesia）之後。

融資功能退化 拖累其他金融服務

香港的新股集資額節節倒退，是因為有興趣在香港上市的企業減少嗎？顯然不是，因為過去3年，上海和深圳交易所的新股集資額仍然名列前茅，說明內地企業上市集資的需求旺盛；同樣以內地企業的上市集資為主，香港還有較為國際化、資金調度便利、更容易接觸國際投資者的優勢，為甚麼表現會差過上海和深圳交易所？

原因只有一個，就是雖然企業有上市集資的需求，但是港股的長期低迷，已經嚴重影響到股市的集資能力，很多想在香港上市的企業，因為很難在香港股市集到資，或者集資的估值水平很不理想，被迫延後甚至放棄在港股的集資計劃。若這種現象長期延續下去，香港股市的融資功能就會逐步退化，而融資功能是一個國際金融中心最核心的功能，融資功能的退化必將拖累其他金融服務，威脅香港國際金融中心的地位。

奧巴馬對華政策變 港股開始走弱

如果考察香港股市開始走入弱勢的大概時點，2007至2008年的全球金融海嘯可以視作分水嶺。在2007年之前，港股的走勢一直是穩步上行，接近甚至強於美股；而在2008年之後，美股進入大牛市，港股卻走入大型震盪市，被美股愈拉愈遠。

2008年之後，一個影響全球的重大事件就是美國政府換屆，美國總統由喬治布殊（George Bush）變為奧巴馬（Barack Obama）。對比兩者，喬治布殊任內最令人印象深刻的政策就是反恐，為了反恐，美國需要全世界的支持，需要維持一個較好的中美關係，以免分散精力；而奧巴馬最令人印象深刻、也與中國相關的政策，就是美國要「重返亞洲」，或者更直白地說，美國要抑制中國、限制中國的發展。

奧巴馬上台對中國的最大影響，就是美國對中國政策的改變，從合作變為抑制。這個政策改變，與港股偏離過去穩步上行的軌道走入弱勢，在時間上確實相當一致。

從奧巴馬到現在的拜登（Joe Biden），美國對中國的限制、打擊政策愈演愈烈，已經到了不講道理、不要底綫的地步，現在美國對中國能限制、打擊的地方基本都做了，金融上也已經不諱言要破壞香港國際金融中心地位，明示或暗示資金離開香港。在這種情況下，港股的弱勢更加明顯。

筆者在之前的文章中曾經說過，資金不足是香港股市的結構性弱點，以香港2022年不足3萬億港元的經濟規模，要想支撑一個接近40萬億港元的香港股市，單靠自身的力量是不可能的；如此巨大規模的股市，一定要依賴外資，不是歐美資金就是內地資金，否則香港股市就無法平穩運轉。

但是，香港股市目前面臨的最大困難，恰恰是因為美國的有意打壓，港股中的美歐資金外流，而內地資金流入的速度，又不足以填補美歐資金流出後留下的空缺，於是造成港股弱勢遲遲無法有效改善、融資能力每況愈下的惡劣局面。

增內地資金來港渠道 助脫困

面對香港股市資金不足的結構性困難，靠「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的臨時性應付措施，可能不足以從根本上解決問題，因為美國的打壓政策是長期的、港股失血也是長期的，政府如果沒有一個宏觀的針對性政策，僅靠臨時給港股補點血，只能令短期形勢略有好轉，對長期走弱的勢頭沒有太大幫助；投資者在看不到希望的情況下，也會離開港股，近兩年內地和香港資金離開港股流入美股的情況，已經相當普遍，加劇港股弱勢。只有一個宏觀、長期、全國一盤棋的針對性政策，才可能從根本上改變港股資金失衡、長期積弱的局面，穩固香港國際金融中心的基礎。

理論上，因為中美博弈關係，美歐資金在一段較長時間只能利用、不能依賴，能依賴的只有內地資金。因此，開放更多內地資金來港渠道，逐步將外資佔香港主導地位的局面，變為內資佔香港股市主導，才能從根本上解決問題。近日媒體報道港股「雙櫃台」交易可能納入「港股通」，讓更多內地資金可以直接用人民幣投資港股，這是一個大量引入內地資金的好方法，如果可以盡快實施和擴大，相信有助於香港股市早日擺脫困難。

▲ 中美博弈下，開放更多內地資金來港渠道，逐步將外資佔香港主導地位的局面，變為內資佔香港股市主導，才能從根本上解決港股長期低迷的困局。（資料圖片）