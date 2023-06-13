生成式AI惹版權爭議 宜速立法釐清

「生成式人工智能」（Generative Artificial Intelligence，GenAI）炙手可熱，應用前景極為廣泛。在創作方面，藝術家只要提供適當的「提示」（prompt），人工智能系統便會按照「提示」背後的設計意圖，生成相應的圖畫、音樂、文章等，顛覆了傳統藝術品的生產程序。據悉，利用人工智能生成一幅帶有畢加索風格的圖畫，只需要幾秒鐘而已，用戶在設計階段已能省卻不少時間，可見「生成式人工智能」技術創意無限，帶來商機處處，很自然地令藝術文化產業界商人垂涎三尺。

然而，相關業者絕對不可只顧利益，而不顧後患，畢竟GenAI是嶄新的科技，將會創造社會的新常態，可是傳統商業模式和法律卻未能適當地配合，如此便難免構成風險，最近更有多位專家及國家高層紛紛公開表達相關的擔憂。

「AI之父」後悔研發 促各國規限

特斯拉（Tesla）公司創始人、「電動車之父」馬斯克（Elon Musk）於3月29日與1,000多名人工智能專家及行業高層簽署聯名信，以對社會和人類構成潛在風險為由，呼籲在半年內暫停訓練比GPT-4更強大的「大型語言模型」（large language model，LLM）系統。聯名信中提及：「只有在我們確信它們的效果是積極的，風險是可控的情況下，才應該開發強大的人工智能系統。」

差不多同一時間，意大利主管機關於3月31日以涉嫌違反歐盟「通用資料保護規定」（General Data Protection Regulation，GDPR）為由，對OpenAI公司實施臨時限制，禁止國民使用ChatGPT，但禁令於4月29日便解除。

「AI之父」Geoffrey Hinton上月從科技巨企Google退下火綫前夕，公開發表意見，表示對自己當初研發人工智能的工作感到後悔，並警告若各國政府不制定措施規限人工智能發展，居心不良的用戶將利用人工智能為非作歹，帶來危險。

上月16日，OpenAI總裁Sam Altman出席美國的「AI監管：人工智慧的規則」聽證會，承認人工智能的風險，建議華府設立監管AI的機構。

科技迭代的步伐沒有最快、只有更快，這是不爭的事實，在過程中一方面帶動顛覆性創新（disruptive innovation），另一方面卻對人類產生諸多潛在風險，這是難以避免的副作用。筆者認為，面對人工智能的潛在風險，人類不應該採取「躺平」的消極態度，人工智能是順應時代而生的，暫停開發科技絕非最優決策，我們必須直面問題，盡快制定規則，才能最大程度地保障人類的利益。

不應「躺平」 停開發科技非良策

所謂「水能載舟亦能覆舟」，科技本質並沒有主觀上的好壞，關鍵在於使用者的意圖，正如核子科學，是用作核能發電造福人類，還是用作核武殺戮、塗炭生靈，都在於人類的一念之差。

適當監管「生成式人工智能」應用，實在無可厚非，然而過度監管難免會窒礙創意。例如，今年初有美國作家為一本自己創作的漫畫書申請版權被阻，主要原因是美國版權局裁定，作者是使用了「生成式人工智能」工具Midjourney創作書中的插圖，而非人手生成的作品，一概不受版權法保護。

生成內容不受保障 恐礙創意

盡管作者嘗試解釋，指出插圖是基於其個人所提供的「提示」而生成，所以理應屬於自主創新的成果，可是有關當局卻堅稱插圖不經人手，是毋庸置疑的「人工智能生成內容」。然而，在傳統漫畫創作的流程中，作者有時也會聘請繪圖師代勞，但這做法卻沒有影響他的版權，為甚麼「機器代人」就不可以呢？

以此為鑑，「人工智能生成內容」的知識產權究竟誰屬？是人或是機器？在藝術文化界，創作者的創意受知識產權保障，知識產權法例確保創作者的「腦力」原創成果，不會被肆意侵佔，鼓勵大家自由發揮創意；隨着「生成式人工智能」日趨普及化，有關當局必須釐清，用戶利用人工智能技術生成作品的過程，是否屬於創新發明，然後盡快立法，保護原創之餘，亦避免創作者在營商時無意間違法的風險。

▲ 人工智能生成內容的知識產權究竟誰屬，是人或是機器，有關當局必須釐清，是否屬於創新發明。（路透社資料圖片）