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Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌

行政人員版 2023/06/13

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科企Meta自年初成立AI團隊後，加快AI領域探索。該企發表AI生成音樂模型MusicGen，是根據Google在2017年推出的Transformer模型而製作，能夠將文字和已有的旋律轉化成新歌。

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欄名 : 科技新知

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