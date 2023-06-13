Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌 行政人員版 2023/06/13 分享： 分享： 科企Meta自年初成立AI團隊後，加快AI領域探索。該企發表AI生成音樂模型MusicGen，是根據Google在2017年推出的Transformer模型而製作，能夠將文字和已有的旋律轉化成新歌。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 今日 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/12 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 2023/06/12 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 2023/06/12 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/11 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 科研 科技行業 創新科技及應用 人工智能 Meta 音樂 商業