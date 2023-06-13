家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 行政人員版 2023/06/13 分享： 分享： 人工智能（AI）應用日漸普及，近日法國零售集團家樂福（Carrefour）推出名為Hopla的購物機械人，並應用ChatGPT技術為客戶提供私人訂製的建議食譜，以及幫助決定購物清單，為經常因餐單而煩惱 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌 今日 Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/12 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 2023/06/12 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 2023/06/12 歐盟啟動微電子項目 680億援助56科企 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 2023/06/11 蘋果推MR眼鏡股價破頂 認識「混合實景」 商業 科研 科技行業 創新科技及應用 人工智能 零售 食譜 機械人 蔬果