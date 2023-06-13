家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜

人工智能（AI）應用日漸普及，近日法國零售集團家樂福（Carrefour）推出名為Hopla的購物機械人，並應用ChatGPT技術為客戶提供私人訂製的建議食譜，以及幫助決定購物清單，為經常因餐單而煩惱

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