長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計 政治版 2023/06/13 分享： 分享： 北部都會區的主題定位為「國際創科新城」，是香港未來再創高峰的新引擎。一直負責北都籌備工作的丘卓恒，昨日終於升官，出任北都統籌辦事處主任，正式負責北都發展大計。 作為AO政務官，丘卓恒作風一向溫文，原來他 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 2023/06/12 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 2023/06/10 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 2023/06/09 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 2023/06/08 張宇人登記捐器官 「我個腎仍好勁」 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 2023/06/07 政總「擺檔」登記捐器官 盧寵茂撑場 政治 北部都會區 疫情 施政報告 李家超 中醫 民建聯 發展局 中醫師 護士