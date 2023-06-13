長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計

北部都會區的主題定位為「國際創科新城」，是香港未來再創高峰的新引擎。一直負責北都籌備工作的丘卓恒，昨日終於升官，出任北都統籌辦事處主任，正式負責北都發展大計。

作為AO政務官，丘卓恒作風一向溫文，原來他

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