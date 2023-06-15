香港優質顧客服務協會23周年　緊貼服務業發展辦多元化活動　攜手提升顧客服務水平

三年多的疫情不只推動了數碼科技的發展步伐，同時改變了大眾的消費習慣，以至對顧客服務的期望。為鼓勵本港服務業持續革新，邁向更卓越水平，香港優質顧客服務協會（下稱協會）一直致力透過多元化的活動支持業界與時並進，並以Engage（參與）、Empower（賦能）、Elevate（提升）作為協會的年度主題，藉此與業界攜手把香港的顧客服務提升至更高層次。

香港優質顧客服務協會主席莊偉茵表示，協會自2000年成立以來積極舉辦不同類型的活動，為公司會員建立交流平台，分享彼此在顧客服務方面的成功實務經驗。「香港作為國際金融中心與服務之都，擁有融會中西文化的獨特性，即既有中國人的好客之道，亦擅於透過西方的管理系統提升服務質素，所以協會多年來一直因應市場的發展趨勢與潮流，舉辦各類交流活動，與公司會員一起傳揚及實踐優質顧客服務之道，期望做到一加一大於二的成效。」



以3E為年度主題 勉勵業界提升



談及協會把年度主題定為3E，即Engage、Empower及Elevate，莊偉茵解釋當中包含了三大理念。「Engage代表協會除致力透過不同活動加強與會員的聯繫外，亦鼓勵公司會員與其員工和客戶建立更緊密的關係，從而提升他們的參與度和凝聚力。至於Empower方面，隨着數碼科技的應用普及，我們相信業界可以藉科技賦能，幫助服務人員提升工作效率，優化顧客服務體驗，實現更多服務創新。」

另外，面對顧客期望提升、經營成本上漲，以至人力資源短缺等種種壓力，莊偉茵認為業界在積極轉型、創新求變的同時，也要鼓勵員工自我增值，並為業界培育更多人才。「所以我們在年度主題中加入Elevate，突顯持續提升的重要性。」



續辦各類活動 促進業界交流



誠然，在疫情帶動下，不少企業都加快數碼轉型步伐，積極以創新科技如人工智能技術優化顧客服務，但協會副主席蔡煒健指出，礙於各家企業的規模與科技應用步伐不同，為使公司會員可從更多的成功經驗中借鏡，協會即使在疫情期間仍有舉辦不同主題的工作坊、研討會，以及邀請「優質顧客服務大獎」的獲獎機構代表進行分享。

蔡煒健表示，以往的顧客服務以面對面的交流為主，但隨着更多新科技的應用，顧客服務人員需要了解各種渠道如即時對話（Live Chat）平台的特點，從而善用有關科技，提升顧客服務體驗。「隨着數碼科技在顧客服務上的應用變得普遍，部分人可能認為顧客服務可由人工智能取代，然而部分行業或內容較複雜的客戶服務仍然需要真人跟進。因此企業固然需要掌握有關科技並因應業務情況加以善用，但同時也要做好培訓工作，讓顧客服務人員學會面對不同處境都能以個人知識和公司資源做好顧客服務。」



科技與培育雙管齊下強化優勢



香港優質顧客服務協會司庫黃家蔚對此表示認同，她認為企業應善用數碼科技做好前期的顧客服務工作，然後再以傳統方式提供更深入的服務；而企業亦可在人才招募與培訓工作上投放更多資源，吸引更多人才入行。「企業除可因應新世代服務人員的工作與生活模式調整公司政策，吸引他們入行外，其實也可考慮招募一些具備工作經驗，有意開展第二事業的中年人士入行。」她相信，企業只要給予適當的培訓和指導，他們具備的知識和經驗可令顧客服務更臻完善。

此外，香港優質顧客服務協會秘書長甄敏清亦建議企業可以為有意入行人士提供清晰的晉升階梯和發展路綫圖，加深他們對行業的認知和了解，推動更多人才成為業界的一份子。「其實顧客服務也是一門專業，當中除了需要具備所屬公司和行業的知識外，更要掌握與客戶溝通的技巧和相關的解難能力。企業可以加強有關方面的推廣，讓顧客服務人員以至求職者感受到公司對他們的重視，透過彼此的推動，提升本港的顧客服務水平。」她又提到協會將繼續舉辦「欣賞服務日」活動，藉此推廣讚賞文化，勉勵顧客服務人員自我提升。

▲ （左至右）主席莊偉茵、司庫黃家蔚、秘書長甄敏清及副主席蔡煒健鼓勵更多企業參與協會活動，一同把香港的顧客服務提升至更高層次。

感謝公司會員支持 未來續辦更多精釆活動



過去一年，本港縱然受疫情纏擾，然而協會仍透過綫上綫下方式，為公司會員提供適時合用的資訊，同時舉辦各類交流活動，推動同業間的交流。就以市場調查為例，為使公司會員了解最新的市場資訊與顧客期望，協會於2022年分別與香港浸會大學及香港大學進行「疫情轉至電商平台購物及有關服務的滿意度」及「疫情下員工的工作壓力和應對」兩項市場調查。

協會研究委員會總監繆凱甄說：「兩次調查結果均給我們提供了正面的信息，啟發企業在後疫情時代，對外必須調整電商策略以吸引更多年輕客戶，對內則要提供健康支援計劃，以提升員工的工作投入及滿意度、增強心理韌性以應對疫情帶來的挑戰。」

至於獎項活動方面，協會再度舉辦「優質顧客服務大獎」，並因應市場發展加入新元素或獎項，務求做到與時並進，真實反映業界的發展情況。協會獎項委員會總監楊達榮透露，今年有超過140個人或隊伍參賽，競爭相當激烈，評審的工作亦同樣艱鉅。他感謝所有公司會員多年來對獎項的支持。「我們期望來年大家繼續一起創造更好成績！」

隨着疫情減退，協會會籍委員會總監梁靜雯表示，配合數碼轉型的大趨勢，協會近年積極支持公司會員發展及革新服務，並計劃在疫情過後籌辦更多實體會員活動，讓各公司可以有更多交流的機會，探討如何提升顧客服務的心得。「我們歡迎更多公司加入協會，互相勉勵。」

傳訊及夥伴委員會總監黃文傑亦謂，喜見今年協會能夠復辦大型頒獎活動，以表揚得獎公司會員。「展望未來，協會會舉辦更多推廣活動，繼續促進協會會員以至香港的服務業界發展卓越顧客服務。」

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（特約）