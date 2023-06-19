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亞洲年中最大型珠寶展盛大回歸 逾1,600家參展商 雲集全球珍稀珠寶首飾

特約 13:00 2023/06/19

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暌違三年，由Informa Markets主辦的亞洲年中最大型珠寶採購盛會——寰亞盛會 | 六月香港珠寶首飾展覽會（下稱JGA），將於6月22至25日在香港會議展覽中心舉行。今次展覽載譽歸來，將會展出頂級、罕有珠寶首飾，各具設計風格和非凡工藝。另設專家論壇，與一眾業界人士一同探討珠寶業界的未來發展方向。

全面回歸 重啟商機

今次的JGA將匯聚來自30多個國家及地區，1,600多家參展商，當中包括頂尖成品首飾、寶石和技術供應商等。此外，展覽亦將會回復疫情前的面貌，Informa Markets亞洲高級副總裁龐大為（David Bondi）表示，即使過去三年面對着各種挑戰，但業界對珠寶的熱情依然沒有減退，而今次JGA回歸，正好可以再次煥發這股熱情，拉近環球業界彼此的聯繫，一同共賞珠寶，共議未來。

逾30個展館 雲集各地瑰寶

今年展場內設置了30多個特色展館和主題館，當中包括最具標誌性、最受買家喜愛的星級展館「CORE展館」、「寶石精品館」(FGP) 以及「珠寶精品館」(FDP)。珠寶展覽部總監劉小雯稱：「FGP和FDP兩大展館洋溢極致奢華的氛圍，所呈獻的都是世間罕見、彌足珍貴、獨具匠心的臻美佳品。」

三個主題展館分別雲集了不同的珠寶商，如「CORE展館」就匯聚了香港主要珠寶製造商的優質珠寶系列，每件都凸顯出香港珠寶在工藝和設計方面的優勢。「寶石精品館」請來各地聲名顯赫的珠寶商及經銷商展出珍貴稀有的鑽石、彩色寶石及珍珠。至於「珠寶精品館」則會展示出一眾蜚聲國際的珠寶商的非凡設計及精湛工藝，還有各款頂級古董精品，令人目不暇給。

率先欣賞最新寶石首飾系列

在「寶石精品館」和「珠寶精品館」內，將會展出40家環球頂尖珠寶商和寶石商的最新精選系列，當中不乏設計嶄新的精緻首飾、充滿藝術感的鑽石套裝，還有各款珍稀瑰寶如黃鑽系列、天然珍珠和各種獨特寶石等，以下就挑選了幾款讓大家先睹為快。

雅緻花瓣胸針 盡顯匠心工藝

這枚出自Michael Youssoufian手筆的粉紅藍寶石花瓣胸針，八片花瓣鑲滿粉紅藍寶石，外形奢華優雅，凸顯出其精湛的鑲嵌技術，嶄新設計亦代表着設計師的敏銳潮流觸覺。

Michael Youssoufian的粉紅藍寶石花瓣胸針，手工精細，每片花瓣都鑲有 粉紅藍寶石。

海螺珍珠鑽飾套裝 源自大自然的美 

被譽為日本海螺珍珠首飾翹楚的Kashikey，今次帶來一系列全新的海螺珍珠鑽飾套裝，當中包括這套飾有古董風格鑽石環的項鏈和耳環。另一款同樣鑲有海螺珍珠的鑽戒則低調而優雅，海螺珍珠獨有的火焰紋令首飾別樹一格。

海螺珍珠獨有的火焰紋在鑽石襯托下，帶出另一種簡約美。

奢華之選 逾15克拉稀有黃鑽  

House of Gems將會展出華麗稀有兼具投資價值的黃鑽。每顆都超過15克拉的黃鑽，其猶如晨曦般的璀璨光芒，是奢華首飾的不二之選。這家公司的稀有珍寶更曾獲得GIA Monograph (專論)、古柏林Gübelin Gem Profiles及SSEF Jewel Book Awards榮譽。

每顆超過15克拉的黃鑽，鮮艷的色彩是奢華鑽飾的最佳之選。

鑑賞當代與古典之美 

Thomas Faerber SA除會帶來各款稀有的寶石和天然珍珠外，還有極具收蔵和鑑賞價值的古董和歷史珠寶，如當代鑽石戒指，以及鑲有彩寶、珍珠和鑽石的古董項鏈、胸針、手鐲和戒指等。

階梯式切割鑽石鉑金戒指是Faerber系列之一，由VA X F • LAB設計，外形獨特，別具風格。

珍貴無燒緬甸紅寶石

被譽為三大彩色寶石之一的「紅寶石」，當中又以無燒緬甸紅寶石最為珍貴。P.N. Gems將會展示各款無燒緬甸紅寶石首飾。對緬甸紅寶石具有豐富專業知識的P.N. Gems，便曾於2017年憑着一顆極為珍稀的5克拉無燒緬甸鴿血紅寶石，在「世界紅寶石論壇」同期舉行的「世界最美紅寶石」大賽中勝出。

飾上珍貴的無燒緬甸抹谷（Mogok）鴿血紅寶石配鑽石耳環，美麗而稀有，備受買家追捧。

舉辦論壇 探視行業未來方向

展覽舉行期間，大會亦會於6月22及23日舉行三場專家論壇，主題分別為「放眼未來：珠寶行業長遠發展方向」、「珠寶的未來：下一代行業領袖」和「塑造實驗室培育鑽石的未來：機遇與挑戰」，並請來不同的業界知名人士如香港鑽石總會創會會長暨主席馬墉宜、Sarine亞太區董事總經理Noy Elram、ZURI Jewellery董事姚蔚然、 Venus Jewel合夥人Devansh Shah以及其他專業人士等擔任嘉賓，跟大家一同探視珠寶業的未來發展方向與前景。

寰亞盛會 | 六月香港珠寶首飾展覽會
地點：香港會議展覽中心
日期：2023年6月22日至25日
時間：（6月22日至24日）上午10時至下午6時
         （6月25日）上午10時至下午5時
網址：https://bit.ly/3WrWKz6
參觀登記：https://bit.ly/3okjkx6
備註：展覽只接待十八歲或以上之珠寶業買家和受邀請人士。    

（特約）

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