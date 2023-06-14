瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食

曼谷高級餐廳多不勝數，來自瑞典的米芝蓮3星餐飲集團，於6月在曼谷開設了新概念餐廳佛朗森別墅餐廳（Villa Frantzen Restaurant & Bar），以6道式品嘗菜單和精緻調酒，在佔地

...