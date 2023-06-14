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瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食

副刊版 2023/06/14

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曼谷高級餐廳多不勝數，來自瑞典的米芝蓮3星餐飲集團，於6月在曼谷開設了新概念餐廳佛朗森別墅餐廳（Villa Frantzen Restaurant & Bar），以6道式品嘗菜單和精緻調酒，在佔地

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欄名 : 旅事通

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