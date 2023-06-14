瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 副刊版 2023/06/14 分享： 分享： 曼谷高級餐廳多不勝數，來自瑞典的米芝蓮3星餐飲集團，於6月在曼谷開設了新概念餐廳佛朗森別墅餐廳（Villa Frantzen Restaurant & Bar），以6道式品嘗菜單和精緻調酒，在佔地 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 2023/06/12 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 2023/06/10 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 2023/06/08 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 2023/06/07 兩大航空公司推機上免費Wi-Fi 上機前登記會員即可 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 2023/06/06 日本6月8日起暫停售 無記名Suica卡及PASMO卡 可買旅客版紅卡代替 餐廳 美食 餐飲 酒吧 米芝蓮 建築設計 瑞典 曼谷 旅遊資訊