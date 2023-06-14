對政治公關有興趣的朋友，我推介台灣原創劇集《人選之人——造浪者》（Wave Makers），題材環繞政治公關宣傳和幕僚這個職業。

初看《人》時，沒太大期望，因之前看了韓劇《造后者》，都是講述企業公關高手女主角，如何替人權律師打造成政治天后坐上首爾女市長之位的故事，但這齣劇太過浮誇和離地。但甫看《人》首集已超出我的期望，非常真實地將政治公關呈現。故事圍繞着代表公正黨的主席林月真與代表民眾黨的現任總統孫令賢角逐總統之戰。但故事主角其實是林月真的幕僚翁文方，她是林月真的文宣部副主任。就這幾個場景，便可看到此劇背後製作團隊必定對政治公關做過點功課，否則不會那麼真實。舉例：

一、林月真落區與原居民見面，當中有小食招呼居民，幕僚團隊已準備環保杯碟，但翁文方到場問團隊：「筷子也是環保筷子嗎？」這麼一問，團隊才發現筷子是即棄的，趕快再去張羅，皆因林月真政綱是推進台灣環保步伐。若用即棄筷子，豈不言行不一？這是政治公關需要的細心。

二、現任總統孫令賢被踢爆未能兌現對公眾的環保承諾，且還與私人企業私相授受。孫的幕僚對此沒有正面回應，反而馬上製造另一話題：對重犯行死刑，以轉移視綫。這是現實都會用的政治公關伎倆：意圖製造另一單新聞去蓋過一單解釋或交代不到的新聞。

三、林月真與大學生見面，突然被臨場質問「對廢除死刑有何立場？」這也是很常發生的場景：群眾當中，總有來者不善要求政治人物當下要表明立場，身為幕僚當然希望事前能預知問題，好讓候選人有充分準備回答，但往往就會遇到突發情況。

劇情還穿插了很多貼近現實的情節，如文宣部主任因忙於大選而出現婚姻危機、副總統候選人被爆婚外情等。此劇每位演員都做得非常自然與入戲，尤其是飾演文宣部正副主任的黃健瑋和謝盈萱，原來導演就是《我們與惡的距離》的林君陽。想了解政治公關的日常，我推薦這劇集，是近期很有水準之作。