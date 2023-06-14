當身處一行業中，很容易以知識框架認知眼前。就以腰背痛症為例，臨床頗易將腰痛病歸因背肌勞損或椎間盤損傷等，而忽略內科成因如腎結石等亦可導致腰痛。時值炎夏汗流浹背季節，更是腎結石好發日子，借此亦想多談談腎結石。

腎結石顧名思義，為腎臟產生晶體結石病症。正常情況下，腎為血液過濾及排洩血中廢物，藉尿液排出體外。但若飲水太少、流汗過多、過度進食肉類，或飲用太多牛奶、啤酒及茶等，容易產生濃縮尿液。草酸、磷酸及鈣等在飽和尿液中沉澱釋出，結為結晶結石。微細結石自然隨尿液排出，故時有細心患者能發現自己尿中隱現砂石。

腎中結石若較輕細，可沒有症狀或排尿疼痛；但若結石體積較大，則會停留腎中或膀胱，刺激腔壁或管道壁，引起炎症痛症。故此，腎結石症狀可見排尿疼痛、排尿量減少、尿帶淺紅色或隱血測試呈陽性，腰處疼痛範圍廣泛及深邃，劇痛深入內臟及腹壁隱處。

臨床鑑別骨骼肌肉腰痛或腎結石腰痛，可參考前者腰痛有定處，隨一定動作誘發，並坐或臥位姿勢紓緩，痛發作時可痛引股臀，更甚產生坐骨神經痛；腎結石腰痛則無姿勢或動作為引發或紓減誘因，患處深入難按，劇痛輻射腹壁內臟，並可伴尿量減少、尿色帶紅症狀。西醫臨床診斷肌肉關節病患以X光、觸診及神經測試，或磁力共振等檢查；泌尿科則作超聲波、X光或尿檢驗等查證腎石。

中醫認識腎石原因由於濕熱停聚下腹下焦，煎熬尿液，濃縮結晶而為石，阻礙輸尿尿路。患者生活習慣時有過食肥膩辛辣厚味，或過飲酒精茶類，又缺乏水液補充所致。在治療方面，西醫處理手法多以體外衝擊波擊碎腎石，碎片化以方便隨小便排出。中醫治療細石或輔助西醫超聲波擊碎術後，處理隨體質辨症用藥，及加味予以金錢草、海金沙及雞內金中藥，加強排石利尿功效，這要訣不可不知！

腎結石有反覆發作傾向性，平常進食應多食清淡，多補充水份，減少血液或尿液中可結晶物質合量及濃度，並改善濕熱體質，是根治腎石的不二法門。

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