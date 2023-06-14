關顧難民青年成長 提供適合環境

年僅10歲的巴基斯坦裔演員林諾，在電影《白日青春》中飾演一名難民男孩，更憑電影勇奪第41屆香港電影金像獎最佳新演員獎。他在電影中演活難民在港生活的辛酸，而在現實中，有不少自小跟隨父母逃難到香港、或父母乃難民而其在港出生的年輕人，在非常艱難的環境下成長，在學習及工作體驗中也存在不少限制。

據筆者向入境處索取的數據，截至今年2月28日，在香港居住的24歲或以下免遣返聲請人士，他們要求避免從香港被驅逐、遣返回國籍國或移交至另一國家而提出免遣返聲請有1,437人，當中18歲以下有1,152人、18至24歲有285人。另外，有相關組織指，香港大約有2,000個難民家庭，包括約900多名兒童，他們在港沒有居留權，又不想被遣返，有些個案需待20年以上，才被送往第三國家安置。

被視為社會負累 負面標籤不斷

MWYO青年辦公室於上月發表《難民青年研究報告：教育增強計劃》，研究採用深入訪談的方式，訪問了3名相關專業人士及6名難民青年，內容主要圍繞難民青年普遍在學習和生活上遇到的問題、其在港成長和發展的情況，以及探討相關支援是否足夠。

研究結果發現，難民青年不但要面對本港一般少數族裔青年的普遍困難，例如遭受社會排斥、出現自我身份認同問題等，更要活於難民身份的限制中；而且他們往往被視為社會負累，成長路上背起種種負面標籤。

難民家庭只能依賴政府及非政府組織的支援度日，基本生活開支實在難以應付；在資源緊絀下，難民青年自小生活在惡劣的環境，他們嚴重缺乏參與課外活動的機會，也因出境限制而不能離港參加活動，多方面的限制導致其視野狹窄、欠缺競爭力。

貧窮限制學業發展 自我價值低

即使有部分天資聰穎的難民青年，有能力繼續升讀學位課程，但因在中學後沒有政府的教育資助，貧窮限制了部分難民青年的學業發展；另一方面，他們如要在港合法工作，要先向入境處申請工作證，但過程緩慢，且對於免遣返聲請不獲確立者而言，要成功取得工作證也不容易，很有可能令其學無所用，也阻礙靠個人勞力擺脫貧窮。

長年累月的折磨，或會令難民青年出現情緒問題，但他們很難找到明白其苦況的朋友傾訴。因為不愉快的成長經歷，他們普遍自我價值低，更產生自我羞辱化傾向，害怕接觸別人而自我排斥；他們也不敢讓別人知道其難民身份，擔心會受到更嚴重的欺凌。

有教無類 借鑑海外成熟經驗

盡管如此，難民青年對香港卻有一份情。他們在本地成長，有朋友、有回憶，即使他日去到第三國家落地生根，香港對他們來說，也是別具意義的地方；有少數人更會再次來港回饋，義務參與難民的支援服務，帶來一些正面和勵志的故事。

難民青年在港逗留的日子，正值黃金學習期，基於人道理由，政府與社會也有責任為他們提供更適合的成長與發展環境，保障其發展權。從有教無類的立場看，他們都是本地學生，有接受適切教育和培訓的權利，而事實上，世界有不少地方的難民政策發展得更成熟，其中內地政府基於人道理由，即使是非法入境者的小孩（估計大多數為華裔），也擁有與中國小孩同等的條件接受公立教育，值得我們借鑑。

因此，筆者建議特區政府推動「難民青年教育增強計劃」，模式主要是由學校轉介難民學生予非政府組織，以接受課外教育與培訓，目標是盡量協助他們得到較理想的教育，縮窄與一般本地學生所接受的教育差距。支援須在不公開難民學生身份的情況下進行，較為理想是由非政府組織主導，再由學校配合，以免同學和社會人士知道他們的身份，而有機會令他們遭受更多排斥與欺凌。

當中，政府、學校和非政府組織須互相緊密合作，擔當不同角色。簡單而言，政府提供經費、確保服務質素和建立溝通平台；學校轉介難民學生予非政府組織，並持續評估他們的校內表現，緊密與非政府組織配合；非政府組織則主要是定期評估，並向政府和學校提供受助者表現的數據、提供課外教育與培訓、協助社區探索與應用，確保難民學生的學習和社區探索情況良好。

三方緊密合作 助獲較理想教育

近年社會大眾聚焦於「假難民」問題上，保安局也在去年底提出更新的遣送政策，從加強處理免遣返聲請、以及加快遣送聲請不獲確立者離港的角度看，當局做法可以理解；至於部分人士認為，難民是社會負擔，若增加對他們的支援，可能吸引更多難民來港，筆者認為發生的可能性不大，因為大多數逃難來港的難民，事前都不太了解香港的情況，而且即使優化了對難民學生的教育支援，他們整體在港的生活仍然十分艱苦。

本地難民青年的成長與發展，可說是極其艱難，而社會對他們的關注卻非常少，普遍視難民青年為負累，並貼上負面標籤。筆者期望政府及社會各界，可多關心難民青年的成長需要，集中照顧其教育需求，若政府、學校和非政府組織可互相配合，相信他們必定可在較理想的環境下成長；當他日去到其他地方，也有足夠能力適應當地生活，繼續開拓美好人生，或將來有機會以合法途徑，回到香港這個特別的地方，作出貢獻。

▲ 巴基斯坦裔演員林諾，在電影《白日青春》中飾演一名難民男孩，演活難民在港生活的辛酸，而在現實中，不少本港難民青年在非常艱難的環境下成長。（資料圖片）