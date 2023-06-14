超前布局應對人口變化 拓優質教育

小一統一派位於上周三（7日）公布派位結果，根據教育局公布數據，新學年（2023／2024年度）共有20,355名學生參加統一派位，當中有82%、即16,688名學生獲派首三志願的小學；若計及第一階段自行分配學位階段，則「滿意率」達91.2%，創歷年新高云云。

單看數據似乎如此，可是在數據背後，不少家長及小學的部署卻被教育局一紙通告打亂，皆因教育局於放榜前9日、即上月30日，向全港資助小學發信，決定小學由新學年開始，減收小一「叩門位」，25人一班的「叩門位」由兩個變一個、30人一班的「叩門位」由三個變兩個。

即是說，若有能力開5班小一的「大校」，「叩門位」由原來的15個減至10個；只開一班小一的「細校」，「叩門位」則由原來的兩個減至一個。雖然有立法會議員大力支持措施，認為能減少「音樂椅效應」，減少殺校云云，但我並不苟同；相反，我認為新措施即使保住了少數校長及老師的飯碗，但卻在懲罰家長、學生。

須知道家長部署子女升小學，要花一年甚至兩年時間，填寫選校志願表格的布陣，真是落足心機；但是，小一統一派位俗稱「大抽獎」，因為最終是電腦派位，當中最重要的，還是學生的運氣。若學生運氣差，獲派差校、弱校，或是進取型家長想為子女爭取入讀更好的小學等，不論哪種情況，「叩門」便是他們的最後機會。

減「叩門位」競爭烈 家長學生添壓

如今減少了「叩門位」，無形中是加劇了「叩門」競爭，特別是「大校」、名校競爭便更加劇烈，徒添家長及學生的壓力。

加上新措施由教育局發通告到放榜日只有9日，很多家長都不知道新措施是「即時執行」，從放榜日當天的報道可見，有家長當日才得悉減了「叩門位」而感到茫然，也有家長決定「叩多幾間」增加選擇，也是苦了子女。

「細校」收生更嚴峻 難保「開班綫」

所謂擇優而錄，「叩門」也是小學取錄優質學生的最後機會，小學可以根據學校的需要，取錄成績佳或具潛質的學生，減少「叩門位」即是削減小學的擇優機會；另一方面，本來可以靠多取錄「叩門生」保住開班綫的「細校」，也有可能因為一刀切減少「叩門位」而令收生情況更嚴峻。

再者，是不是「大校」減收「叩門生」，學生便會留在差校、弱校？我認為未必，皆因本港教育制度除了官津小學，還有直資小學、私立小學和國際學校，家長可有各類選擇。

誠然，今學年的小一派位塵埃落定，教育局應密切留意學生的流動情況，以適時調整措施。不過，我認為面對出生率下跌、移民潮、學齡人口減少、殺校這些大議題，減小一「叩門位」這種小措施不足以影響大局，教育局應從更大的着眼點應對問題，趁學生人數減少整合資源，例如怎樣鞏固學校管治，發揮不同學校的多元性，提升本港整體教育質素，如此才是對學生最好的。

學齡人口下跌已是不爭事實，除了新學年有至少5間小學「獲派零班」，而在殺校邊緣爭扎，我留意到在2022／2023學年，全港已有37間小學縮班至僅開辦一班小一，當中離島區佔6間、北區佔5間、東區和黃大仙各佔4間，連中西區也有3間，反映「一班小一」的問題遍布全港各區，頗為嚴峻；若教育局的「殺校綫」不變，這些「細校」在未來幾年均會面對小一收生不足的壓力，在殺校邊緣徘徊。

重點支援「一班小一」 防問題蔓延

與其等到「獲派零班」才處理，教育局不如及早把這批學校定為重點支援對象，與辦學團體磋商如何整合資源，突出學校的優點，加強學校在家長心目中的吸引力，或者及早與其他小學合併等，也要防止「一班小一」的問題蔓延成「一班中一」。

舉例說，據知已獲派零班的黃大仙獻主會溥仁小學，歷來取錄不少有特殊學習需要（special educational needs，SEN）的學生，家長口碑不俗，現在因為小一收生尚欠一人而要殺校，申請特別視學及籌辦私立小一，也遭教育局否決，甚為可惜。

顧及SEN學生需要 酌情處理

相對於主流「大校」，社會同樣需要願意接納有特殊學習需要學生的學校，與其一刀切殺校，教育局可否基於學校的特殊性而酌情處理？

中共中央總書記習近平在中共中央政治局建設教育強國第五次集體學習會議（5月29日）上強調，「教育興則國家興，教育強則國家強」，特別是要「主動超前布局、有力應對變局、奮力開拓新局」，我十分認同。目前香港正處於學齡人口下跌的變局，教育局必須有主動應對的能力和魄力，超前提出長遠策略而非短期措施，才能開拓優質教育新局面。

▲ 目前香港正處於學齡人口下跌的變局，教育局必須有主動應對的能力和魄力，超前提出長遠策略而非短期措施，才能開拓優質教育新局面。（資料圖片）