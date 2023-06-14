內房復甦欠穩固 銀行業添壓

盡管中國經濟已經重啟，但內地房地產市場仍未完全走出困境。自2021年中開發商信貸緊縮和恒大離岸債券違約後，相關風險如野火般蔓延，雖然政策支持幫助開發商爭取了一些緩衝時間、減輕了部分風險，但無法阻止去年出現更多私人開發商債券違約，以及購房者的停貸舉動，曾經高速增長的房地產行業走向黃昏。在經濟增速放緩和土地出讓財政收入下滑的環境下，地方政府也將感受到壓力，而銀行業目前受到的影響相對有限，但隨着趨勢發展，銀行業的壓力也將逐漸明顯。

內銀須警惕 內房相關3大風險

對房地產市場的監管立場放寬後，今年首季開發商貸款按年增長達到5.9%，而首次購房按揭貸款利率則從2021年10月的5.7%，到今年4月下降172個基點至4%。由於未償還的按揭貸款餘額幾乎沒有增長，銀行面臨成本升高和淨息差收縮的情況。

雖然房地產危機目前對銀行業的影響看似有限，但仍有一些方面需要警惕。第一，按揭需求不久後應該會有所復甦，但不太可能重新回到增速高達20%的黃金時代，意味銀行需要提振其他收入來源。

第二，房地產相關資產的信用風險正在上升，由2019至2022年，整體不良貸款率（NPL）由1.86%下降到1.63%，但房企的不良貸款率卻由0.73%大幅上升至3.28%（圖一）；按揭是其中相對安全的，但不良貸款率也從0.3%上升到0.61%。

第三，銀行通過開發商貸款、購房者按揭和地方政府融資平台（LGFV）等，與房地產危機產生直接聯繫，上述3種管道分別佔銀行資產的3%、11%及15%。

家庭對房價上升預期 續降溫

樓市漸有起色，然而房地產投資和土地財政收入仍然疲弱（圖二），風險可能會進一步加劇；今年1至4月住宅銷售按年回升12%，但未必足以幫助開發商走出困境；按揭貸款增長仍然低迷，僅按年增2%，而平均水平為10%以上。

房價下跌的城市佔比已經不再增加，但保持在44%的高位，而整體房價仍徘徊在收縮的邊緣。而且樓市的復甦並不穩固，上月30個主要城市的商品房成交面積下降，與疫情和監管收緊之前的平均水平相比，反彈幅度僅為75%左右。

一個好消息是家庭增加儲蓄的意願降低，考慮購房的意願增加，但從去年第四季至今年首季，傾向儲蓄的家庭佔比也僅從峰值62%小幅下降至58%，仍高於2019年底的46%；房地產投資也是如此，同期未來3個月有購房意向的家庭佔比，從16%小幅上升至18%，低於2019年底的22%。一個更加結構性的趨勢是，家庭對於房價上漲的預期降低，這個趨勢甚至在2021年中監管收緊、以及去年疫情大規模爆發之前就已經出現。

不過，鑑於房地產在中國家庭資產結構中約佔60%，如果有良好的房企上市或購買機會，內房市場需求就仍然堅挺。

然而，樓市的改善無法幫助開發商完全走出困境，市場情緒仍然悲觀，行業內信用兩極分化，不同開發商之間的差距正在擴大。2020年，市場對8%的內地開發商持負面態度；監管收緊後，2022年10月這個比例上升至51%；今年2月，比例下降至17%，市場主要押注於防疫政策放寬，經濟好轉後帶來的利好，但到4月再次回升至41%。

黃金時代不再 股債融資反應淡

去年下半年的政策支持，令市場短暫振奮，但情緒很快回落，因為部分開發商的流動性和房屋銷售仍面臨挑戰；預售和貸款這兩個融資管道的情況有所改善，但自籌資金是一個大問題。在固定收益工具方面，內房開發商發行的人民幣和美元債券餘額，相比2020年第三季的峰值分別縮水12%和17%；盡管更多開發商試圖趁股價反彈增發股票，或上市其他部門（例如物業管理），但股市活動反應平平（圖三）。

另外，新住宅建設項目正在下滑，因為開發商完成現有項目已比較困難，未來收入面臨壓力。住宅交易面積仍然沒有恢復至2021年水平，住宅預售比例從2021年的87%，下降至今年4月的82%（圖四），這是房企部門去槓桿的結果之一，開發商的盈利能力可能已經見頂，黃金時代已經結束。

從企業之間的差異來看，國企和民企開發商在收入方面的差距進一步擴大，國企開發商佔今年土地購買價值的80%，高於2017年的40%，可見當局對房地產行業的影響力正在逐漸增強，意味民企開發商通過槓桿擴大自身規模的空間將愈來愈有限。

這些均反映，房地產開發商的信用風險仍然相對較高。債券市場的情況也是如此，雖然有償還壓力的在岸債券規模有企穩迹象，但房地產開發商仍依賴於債務延期緩解現金流壓力；離岸債券市場的衝擊更大，大部分陷入困境的開發商可能已經違約。最重要的問題是，債權人是否同意任何限制計劃，這個問題已經拖延許久，特別是美元債券市場。

2022年，土地使用權出讓收入佔地方政府財政收入36%、佔總財政收入17%，因此內房市場降溫也為地方政府帶來了較大壓力。地方政府以往也曾面對土地收入下降的情況，例如2015年下跌了21%，但2022年的跌幅達23%，並且持續時間更長，至今年仍在下跌。

地方土地收入減 按揭貸款放緩

鑑於中央政府調動資源的能力，以及地方政府仍擁有其他政策選擇，風險不會立刻兌現，但地方政府融資平台的債務擴大，對於銀行也會構成長期壓力。各省份的表現差距較大，如果地方經濟增速趕不上債務增速，那麼地方政府最終需要抉擇優先償還哪些債務，就有可能出現更多違約。不過，土地出讓收入佔比高，並不等同風險高，因為需要綜合考慮相關省份的財政赤字、獲取土地收入的能力、地方經濟增長前景等因素。

因此，短期內我們可能會看到更多支持房地產的措施，例如下調首付比例和利率，但結構性政策變化必然會帶來長期後果。新政策立場仍然標誌着開發商的黃金時代結束，並對地方政府和銀行產生連鎖反應，意味即使房價企穩、房地產行業在政府主導的轉型中取得成功，銀行仍將感受到地方政府融資平台風險加大、按揭貸款增長放緩帶來的壓力。

▲ 內地新住宅建設項目正在下滑，住宅交易面積仍未恢復至2021年水平，住宅預售比例亦比2021年下降，這是房企部門去槓桿的結果之一，反映開發商的盈利能力或已見頂。（中新社資料圖片）