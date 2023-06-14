OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 行政人員版 2023/06/14 分享： 分享： 近年手機廠商紛紛轉向採用OLED屏幕，據市場研究機構Counterpoint Research早前發表的「全球手機型號銷量監測報告」顯示，搭配OLED屏幕的智能手機於全球市場銷售佔比於2023年第一季 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 今日 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/13 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 2023/06/13 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌 2023/06/13 Meta AI生成音樂模型 文字旋律可轉化新歌 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 2023/06/12 Adobe Express新測試版 整合Firefly助創作 品牌 智能手機