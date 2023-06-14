建造運輸可引2萬外勞 港府：非永久 商會歡迎勞界促訂限期 續加強本地培訓 政治版 2023/06/14 分享： 分享： 建造及運輸業獲准輸入外勞，上限2萬人，最快7月接受申請。政府同步優化「補充勞工計劃」，新增26類職位（見「優化補充勞工計劃 增26類職位申請」）。商界對輸入外勞樂見其成，並希望進一步擴展至其他行業。勞 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 優化補充勞工計劃 增26類職位申請 今日 優化補充勞工計劃 增26類職位申請 建造業老齡化 商會冀引精壯勞工 今日 建造業老齡化 商會冀引精壯勞工 小巴輸入900司機 商會擬北上招聘 今日 小巴輸入900司機 商會擬北上招聘 你可能感興趣 優化補充勞工計劃 增26類職位申請 今日 01:00 優化補充勞工計劃 增26類職位申請 建造業老齡化 商會冀引精壯勞工 今日 01:00 建造業老齡化 商會冀引精壯勞工 小巴輸入900司機 商會擬北上招聘 今日 01:00 小巴輸入900司機 商會擬北上招聘 香港 行業 李家超 運輸 司機 航空業 建造 工聯會 商會 配額