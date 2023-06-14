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建造運輸可引2萬外勞 港府：非永久

商會歡迎勞界促訂限期 續加強本地培訓

政治版 2023/06/14

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建造及運輸業獲准輸入外勞，上限2萬人，最快7月接受申請。政府同步優化「補充勞工計劃」，新增26類職位（見「優化補充勞工計劃 增26類職位申請」）。商界對輸入外勞樂見其成，並希望進一步擴展至其他行業。勞

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