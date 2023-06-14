7仔預購 人氣角色外遊產品大曬冷 背囊斜揹袋＋4輪旅行箱＋小夜燈

7仔預購又有驚喜喇！黛安收到風，預購站今期繼續為大家送上大熱產品迎接夏日，例如打算外遊嘅朋友，一定要入手DOUGHNUT X KUROMI背囊及斜揹袋系列，除咗有可愛嘅Kuromi加持，仲有唔同尺寸和款式可選擇；想血拼購物就要準備一個容量大又安全嘅行李箱，今期推出嘅Mofusand、Little Twin Stars 4輪旅行箱及Marron Cream、PataPataPeppy摺疊式購物車就係最佳戰友。仲有可隨身攜帶嘅Cinnamoroll及Kuromi拍拍小夜燈，造型小巧可愛、燈光柔和，無論去旅行或出差，夜晚放喺酒店就最啱用喇。

另外，如果約咗朋友留港Staycation又或開船上派對，就唔好錯過Ahirunopekkle及Minna no tabo嘅迷你麻雀套裝，布袋、骰子一應俱全，輕巧便攜，方便隨時隨地同家人朋友耍樂聯誼。

同場更有FX CREATIONS全部EVA初號機時尚背包及斜揹袋系列，輕易就可配襯出夏日型格風。預購日期由今日（14日）早上7點起至6月27日，詳情可瀏覽7仔預購網站。

本文轉載自《晴報》