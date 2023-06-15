沉寂數年，美國臨床腫瘤學會（ASCO）再次燃亮一輪熱鬧學術交流，近四萬專家從世界各地聚首芝加哥McCormick Place（麥考密克展覽中心），人頭湧湧，熱鬧非常。

多個巨型會議廳由中心大道（Central Concourse）連接，走在中間遇上不少多年未見的朋友，由首端走到尾要不停打招呼，不大相熟便點頭示好，相熟的便停下擁抱問候，若是趕時間還是走小路為妙。

會議最後一天，在這大道遇上梁醫生，相見下感慨萬千，大家握着手無言以對。三十年前，我倆第一次在ASCO年會相聚，當年仍在多倫多執業，參加會議只求充實一下，遊走在Porter Series，見到有位年輕醫生介紹他在香港中文大學的肝癌研究，見是姓梁便用廣東話搭訕交個朋友。

想不到醫生在九五年回港探親時，順便找找梁醫生便改變一生，在他推薦下，九六年回港到中文大學開始學術生涯，晃眼三十載，大家在ASCO再度偶遇，他早已在養和醫院執業，而醫生則繼續在學術界快樂地打滾。

香港這福地實有無限機遇，以中文大學為基地到內地共創肺癌研究，又從科學園出發辦初創公司，把科研產品帶到東南亞，還有就是能在這寶貴專欄跟讀者們交流。三十年前在ASCO年會偶爾相遇時，這一切都是幻想以外的事情，回流後的日子實在太幸福、太踏實了。

梁醫生，感激我們遇上！