社會好像愈來愈多neurotic（神經質／神經敏感）的人，別人小小事或一兩個字，已挑動其敏感神經，又吵又鬧殺氣騰騰的，令人看見煩不堪言。我很想研究一下，經常以為周圍的人都是心懷不軌想謀害或敵意針對自己，那是甚麼的精神狀態？要應付一個神經質的人，已經夠虛耗精神，若成班人都是神經質的，真係要避世。因此，我劈頭就對年輕人說：無論自身做人或做公關，切忌變成一個小小事就喊打喊殺的neurotic。若跑來投訴誰人不懷好意地針對你，請先回答以下問題。

一、為何天下間有那麼多人，個個不針對，偏偏要針對你呢？

二、你有否檢討自己出現了甚麼言行，令你認為個個都在花全副精力去針對你？

三、除了手指指和開口埋口都是他人不好外，你有否嘗試過真正解決問題？用過甚麼你認為是有效的方法？記住：Winners專注解決問題，losers才把問題歸咎別人。

四、即使真的有人立心不良，那又如何？是否更應思考如何令自己強大、令更多人甘心和樂意站在自己一邊、令自己有更多籌碼百毒不侵，而非只識手指指？

五、再說公關這個專業，若面向公眾時，所有問題的因由都是有人立心靠害，那你有甚麼貢獻過？若每次只講別人的intention（意圖），既不客觀，也不科學，毫無實據。而在公眾眼中，有實力處理／解決問題，就不會被人靠害。若每次都被人陷害／針對到，那豈非說明自己又削又弱？你想做這樣的人嗎？

所以，在學生的小組功課裏，他們第一樣要學的，就是如何解決功課和人事問題，而非動不動就覺得人家別有用心地針對自己。杜絕了神經質，他們到最後都能在愉快合作的氣氛下，交出了業界朋友也認為是有水準的作品來。