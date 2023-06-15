澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡

新加坡最大型的親子遊樂中心Kiztopia的Jumptopia，將於7月22日至9月3日期間限定登陸澳門威尼斯人金光會展中心。佔地達40,000呎的充氣城堡嘉年華，以「小小環球美食家」為主題，面積及規

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