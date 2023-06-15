適度引入外勞 符合香港整體利益

特區政府前日（13日）下午舉行記者會，公布有關輸入勞工方面的安排，計劃引入1.8萬名外來勞工。政府官員表示，香港出現結構性勞動人口的縮減，特區政府果斷處理，決不允許人力短缺成為阻礙香港復甦及經濟發展的瓶頸。

行政長官李家超前天上午出席行會前見記者時強調，有3大原則保障本地工人利益，包括本地工人就業優先，要針對人力明顯不足行業；保障本地勞工工資收入，外勞工資不可低於相關職位工資中位數；以培育增加本地勞工為主，引入外勞只是輔助，不是永久措施，將以多元措施減少人力短缺。

「引入外勞」一事由此破題，但社會各界對此爭議仍然不斷。那麼，如何看待這個問題呢？筆者認為，關鍵是要把維護香港整體利益放在首位，以此為「坐標」思考問題。

兩因素疊加 多行業人手短缺

當下香港的「勞工荒」，是一個不容迴避的事實。從勞動人口總量看，已經從2018年的368萬人，降至2022年的346萬人，其中低技術崗位減少約16萬人；分行業來看，有些行業缺口很大，今年初發布的人力預測報告顯示，建造業人手短缺約1萬至1.5萬人，運輸業短缺約8,000人，而航空業現時短缺6,000人，今年前4個月乘客恢復到疫情前5成，如果明年乘客恢復到疫前水平，則本港航空業人手需求由現時5.3萬人升至6.9萬人，屆時人口缺口將達至1.6萬人。

出現勞工短缺的原因大致有二：一是人口老齡化的影響，香港65歲以上人口佔比達19%，未來這個數據還將攀升，勞動人口總量減少是大趨勢；二是疫情期間行業形勢的變化，導致人才流失。以交通運輸業為例，過去3年香港與外界基本隔絕，來港旅客銳減，運輸行業慘淡經營，不得不裁員降薪，人手流失很多；現在運輸業市場復甦速度很快，一時間難以從本地招聘大量人手。以上兩種因素疊加，令多個行業「勞工荒」加劇。

面對人手緊缺，相關行業的企業非常着急，商界及業界已經多次呼籲特區政府盡快推出「補充勞工計劃」，以解燃眉之急。

3大原則縝密 可保「適度規範」

對於「補充勞工計劃」，勞工界提出反對意見，擔心影響本地勞工就業，李家超提出3大原則，保障本地工人利益，回應勞工界關切。筆者認為，這3大原則可保「引入外勞」保持適度、操作規範。

從「引入外勞」的行業看，針對的是人力明顯不足行業，並非所有行業。在「補充勞工計劃」內的職位中，有26個工種准聘外勞，其中包括售貨員、侍應、接待員、收銀員、文員、電話接綫生等，因此大可不必驚慌失措。

從工資收入看，外勞工資不可低於相關職位工資中位數，也就是說，「引入外勞」並非某些人解讀的「引入廉價勞工」，而是與本地勞工薪酬標準一致，如此可以避免「外勞」形成「競爭優勢」，與本地勞工「搶飯碗」，並拉低本地勞工的薪資水平。

從總體規劃來看，特區政府多元措施解決「勞工荒」，培育增加本地勞工是主要手段，「引入外勞」只是輔助手段。一方面，僱員再培訓局每年提供超過10萬個培訓額，職業訓練局亦提供10多萬個培訓額，同時對於僱員再培訓局的就業掛鈎課程，學員可得到每月5,800元再培訓津貼，當局計劃增加津貼額至8,000元；另一方面，當局在審批環節亦會嚴格把關，輸入比例為僱主僱用兩名本地工人可輸入一名外勞，各行業引入勞工數額亦設有上限。

經濟民生事急 不能坐等本地勞工

有勞工界人士認為，雖然出現「勞工荒」是事實，但工程開工不要「一窩蜂」或放緩工期，就不會出現人手緊缺的現象；還有人認為，可以提高緊缺崗位的薪酬，吸引更多人從事這些職業。這些觀點看似有幾分道理，但從香港發展經濟、改善民生的大局來看，是不可行的。

過去數年，香港的經濟發展遇到諸多「瓶頸」。以創科發展為例，首屆特區政府提出的「數碼港」計劃，由於種種原因最終擱淺，令香港失去了發展良機，今天香港與一河之隔的深圳在創科發展領域之差距，其實當時就已經埋下伏筆。痛定思痛，香港在創科發展上必須有「大手筆」，北部都會區不能簡單地打造成「人口疏散區」，而應成為「創科發展區」，成為香港的「產業高地」。類似於北部都會區這種利及長遠的工程，愈快開工愈好，豈能等到本地勞工足夠了再開工？

過去數年，香港積累了許多民生難題，以「住房難」為例，香港有20萬人住在「劏房」和「籠屋」裏，與「東方之珠」的桂冠極不相稱。與回歸之初相比，公屋輪候時間不僅沒有縮短，時間還更長，「住房難」已經到了非解決不可、不加速解決不可的地步。為了照顧本地勞工就業，就不開工、緩開工、或放慢工程進度，同樣不可行。

「提高緊缺崗位薪酬」的主意也不具有可行性，且不說增加了人力成本，令剛剛邁上復甦之路的企業艱難前行；最重要的是，簡單地提高薪酬，就可以讓無任何技能的人立馬變得有技能嗎？學習技術需要一個過程，而現在經濟復甦的勢頭很好，一些行業的用工量激增，如果坐等本地勞工學會了技術再招聘，就意味着失去搵錢的好機會。

整體利益放首位 凝聚社會共識

香港遇到的困難和問題很多，針對一事，社會各階層分歧也很大，如何縮小分歧、凝聚共識，關鍵要把維護香港整體利益放在首位；若大家都把維護香港整體利益放在首位，香港整體發展得好，每個人都能從中得到一些好處。

過去4年間，香港經濟「很受傷」。2019年的「修例風波」，令香港社會動盪，交通經常癱瘓，企業無法正常開工，打工仔無法返工，投資者望而卻步，出現經濟衰退；2020年至2022年3年間，新冠疫情持續，香港與內地及海外隔絕，經濟遭受嚴重打擊，為了幫助企業和市民度過難關，特區政府多次動用庫房盈餘推出紓困計劃，3年下來，「存糧」見底，當局不得作出「赤字財政」的安排。

今年以來，市場復甦勢頭很好，香港首季經濟增長2.7%，一舉扭轉連續4季的跌勢；國際權威機構也調高了對香港今年經濟增長的預期，預計增長3.5%至5.5%，這說明香港發展的機遇已經來臨！

抓復甦機遇 填補庫房應對未來

如果香港能抓住經濟復甦的機遇，則可彌補庫房虧空；如果錯失機遇，則在下一輪經濟下行周期來臨時，庫房並不充盈，無法應對危機。

當下，香港的當務之急是抓住全球經濟復甦的機遇，特別是搭乘內地發展的快車，乘勢而上。發展事關香港的整體利益、長遠利益，不能因為對局部利益、眼前利益擔憂，就妨礙發展大事，這應是社會各階層考慮問題的基點。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍，在2021年12月6日於《香港參與國家改革開放志》出版典禮上，發表題為「以史為鑑譜寫香港民主新篇章」的視頻致辭，當中指出：「香港資本主義發展至今，已經積累了許多矛盾，客觀上需要立法會兼顧香港社會各階層和各界別的不同利益，特別是在有利於資本主義發展的同時，更好地平衡香港的整體利益、界別利益和地區利益。」

這段話雖然是夏寶龍對香港立法會選舉說的，但今天來看，對於香港處理整體利益和局部利益之間的關係，亦有重要啟示，值得人們思考。

▲ 受人口老齡化影響，本港勞動人口總量減少是大趨勢，加上疫情期間行業形勢的變化，導致人才流失，兩種因素疊加，令多個行業「勞工荒」加劇。（資料圖片）