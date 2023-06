開放心態+換位思考 助增創造力

今日社會經濟的發展以至科技進步,很大程度是建基於創造力,近年人們愈來愈認識到,社會關係可以促進創造力,而社會關係往往是圍繞權力而建立起來的。權力是一個人通過控制資源,對他人產生的影響,有研究表明,權力通過「認知彈性」(cognitive flexibility)和「信息處理」(information processing)等機制,與創造力呈正相關。

所謂「認知彈性」,是指一種靈活切換思考的模式,因應新環境和新變化而改變行為、策略,以達到目標的能力;至於「信息處理」,則可用來解釋人在各式環境中,如何通過官感覺察、注意、辨識、轉換及記憶等內在心理活動,以吸收及運用知識的歷程。

「權力感」增冒險精神 促創造力

亦有研究指出,影響個人的是他們的「權力感」(sense of power),即他們感知到自身影響他人的能力。「權力感」通過「情感承諾」(affective commitment)、「創造性自我效能」(creative self-efficacy)和「減少從眾行為」(reduced conformity)等機制,促進創造力。所謂「創造性自我效能」,學術研究普遍支持,創造力可以經由學習而得,但創造力可否透過外部正面力量(如鼓勵獎賞),或外部負向的鞭策壓迫而得?「創造性自我效能」提出,創造力的關鍵,可歸因於個人的創造力意志與信念,是一種自我的效能。

此外,「權力的接近抑制理論」(approach-inhibition theory of power)及其擴展理論亦清楚指出,「權力感」對創造力有積極影響。該理論從生物學視角出發,通過個體的神經生物系統,解釋權力對情緒、認知和行為的影響。感到有力量的人,往往傾向於採取行動,也更有動力追求具挑戰性的目標;與此同時,他們的特點是感覺有安全保障,以及對社會規則的順從性降低,因為覺得可以控制環境和他人。感覺有權力者的主動性和不服從性,驅使他們從事結果存在不確定性的活動,進而培養出創造力。

另一方面,「權力感」聚焦於以目標為導向,結果其視角帶有狹隘性和自我導向,意味感覺有權力的人,往往傾向於關注自己而忽視他人,導致收集有關他人信息的動機減少,最終削弱發散思維,並限制了創造力。

「權力感」何時有助或阻礙創造力,仍然是一個懸而未決的問題。筆者借鑑「權力的接近抑制理論」及其擴展,將兩種不同的預測,整合到一個「雙路徑模型」中進行研究。

換位思考恐減少 削弱發散思維

很顯然,由於創造力通常需要實驗和偏離規範,員工必須願意並實際承擔風險,才能在工作中發揮創造力。通過冒險,員工可以接觸到新的可能性,從而增加發現新想法的機會。

筆者的研究基本框架是:「權力感」通過增加冒險(risk-taking),有助創造力,同時透過減少「換位思考」(perspective taking)阻礙了創造力。因此,當人們進行換位思考時,他們會接觸到相關既定主題的豐富觀點和知識,從而增加他們對相關領域的知識,避免固執和偏見引起的壞處。

是以對於「權力感」與創造力的關係,我們進一步建議,「開放性」(openness)作為一種調節機制,在通過增加冒險有助創造力的正面路徑上,創造力可產生更多;在阻礙創造力的負面路徑上,對高開放性的個體來說,阻礙的產生會更少。有關研究的取樣和方法,筆者不擬在本文詳述,有興趣的讀者可參考筆者論文「The paradoxical relationship between sense of power and creativity:Countervailing pathways and a boundary condition」。在研究中,我們在「雙路徑模型」中作出了4個假設。

假設1:「權力感」通過增加風險承擔,與創造力呈正向間接關係。

另一方面,高度的權力感會導致「換位思考」減少,反過來又會通過削弱發散性思維和減少可用信息量,阻礙了創造力。

假設2:「權力感」通過減少「換位思考」,與創造力呈負間接關係。

調節「開放性」變量 降負面影響

假設1和2將「權力感」視為對創造力具有相反影響的行為刺激:增加冒險和減少換位思考,前者促進創造力,後者損害創造力。為了進一步解開「權力感」和創造力之間矛盾的間接關係,我們尋找一個調節機制因素--即「開放性」,增強(或減少)一個人的「權力感」(或缺乏「權力感」)指向某種行為之可能性(例如更多冒險、更少換位思考),可以將「權力感」的影響導向更高(或更低)的創造力。換言之,「開放性」作為一種調節變數,有助消除個人觀點和經驗偏執對創造力的負面作用。

在假設1及假設2的基礎上,我們透過「開放性」和「換位思考」,對「權力感」與創造力的關係,作出假設3和假設4,細節略過,而集中闡釋研究結果以及其對組織管理的啟示。

研究結果說明,冒險和「換位思考」解釋了「權力感」與創造力之間的關係,前者積極後者消極。「開放性」透過冒險,放大了「權力感」對創造力的積極間接效應,換言之,「開放性」給冒險行為產生的創造力,發揮出積極正面的作用;與此同時,透過「換位思考」,減少了對其負面的間接影響。我們通過將「開放性」確定為一種條件,推進對「權力感」和創造力的研究,這種條件可以有意義地改變「權力感」對創造力的矛盾影響,使之朝着更理想的方向發展。

研究結果提供了不少管理啟示。管理者應該意識到,「權力感」和創造力之間的微妙關係,因為強烈的「權力感」會導致較少的「換位思考」,進而會降低創造力。當員工在團隊中工作時,這一點尤為重要,因為溝通和相互理解,是團隊順利運作的關鍵,減少「換位思考」不僅可能損害個人創造力,還會通過加劇衝突和削弱信息闡述,最終損害個人和團隊層面的其他潛在績效成果。

因此,筆者建議,管理者將他們為增強員工「權力感」而採取的最終措施,與旨在促進「換位思考」的措施相輔相成,尤其是在從他人獲取信息和觀點是關鍵的工作情況下。

因應員工崗位調整策略 增績效

其次,管理者應該意識到,「權力感」通過冒險,對創造力產生積極影響,當個體員工具有高度開放性時更是如此,因此管理人員應確保,增加風險承擔對組織而言是可取的,並且符合其使命和運營。

對於被期望利用不確定性、並被允許失敗的員工,例如從事研發工作的員工,加強冒險可能是可取的;然而,對於其他員工來說,高風險承擔可能是不可取的,尤其是當承擔風險不符合組織利益,或者有嚴格標準、慣例要遵循時尤甚。在這些情況下,管理者不應過度增強員工的「權力感」,甚至可能要控制它,以避免鼓勵不良行為。

最後,提高員工「權力感」的有效性,取決於他們的開放心態程度。雖然喚起員工的「權力感」,是管理者可以影響員工的創造力,但與開放心態程度高的員工實行,管理者的收穫會更大!

▲ 管理者應該意識到,「權力感」與創造力之間的微妙關係,應將增強員工「權力感」的措施,與促進「換位思考」的措施相輔相成。(資料圖片)