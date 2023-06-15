開放心態+換位思考 助增創造力

今日社會經濟的發展以至科技進步，很大程度是建基於創造力，近年人們愈來愈認識到，社會關係可以促進創造力，而社會關係往往是圍繞權力而建立起來的。權力是一個人通過控制資源，對他人產生的影響，有研究表明，權力通過「認知彈性」（cognitive flexibility）和「信息處理」（information processing）等機制，與創造力呈正相關。

所謂「認知彈性」，是指一種靈活切換思考的模式，因應新環境和新變化而改變行為、策略，以達到目標的能力；至於「信息處理」，則可用來解釋人在各式環境中，如何通過官感覺察、注意、辨識、轉換及記憶等內在心理活動，以吸收及運用知識的歷程。

「權力感」增冒險精神 促創造力

亦有研究指出，影響個人的是他們的「權力感」（sense of power），即他們感知到自身影響他人的能力。「權力感」通過「情感承諾」（affective commitment）、「創造性自我效能」（creative self-efficacy）和「減少從眾行為」（reduced conformity）等機制，促進創造力。所謂「創造性自我效能」，學術研究普遍支持，創造力可以經由學習而得，但創造力可否透過外部正面力量（如鼓勵獎賞），或外部負向的鞭策壓迫而得？「創造性自我效能」提出，創造力的關鍵，可歸因於個人的創造力意志與信念，是一種自我的效能。

此外，「權力的接近抑制理論」（approach-inhibition theory of power）及其擴展理論亦清楚指出，「權力感」對創造力有積極影響。該理論從生物學視角出發，通過個體的神經生物系統，解釋權力對情緒、認知和行為的影響。感到有力量的人，往往傾向於採取行動，也更有動力追求具挑戰性的目標；與此同時，他們的特點是感覺有安全保障，以及對社會規則的順從性降低，因為覺得可以控制環境和他人。感覺有權力者的主動性和不服從性，驅使他們從事結果存在不確定性的活動，進而培養出創造力。

另一方面，「權力感」聚焦於以目標為導向，結果其視角帶有狹隘性和自我導向，意味感覺有權力的人，往往傾向於關注自己而忽視他人，導致收集有關他人信息的動機減少，最終削弱發散思維，並限制了創造力。

「權力感」何時有助或阻礙創造力，仍然是一個懸而未決的問題。筆者借鑑「權力的接近抑制理論」及其擴展，將兩種不同的預測，整合到一個「雙路徑模型」中進行研究。

換位思考恐減少 削弱發散思維

很顯然，由於創造力通常需要實驗和偏離規範，員工必須願意並實際承擔風險，才能在工作中發揮創造力。通過冒險，員工可以接觸到新的可能性，從而增加發現新想法的機會。

筆者的研究基本框架是：「權力感」通過增加冒險（risk-taking），有助創造力，同時透過減少「換位思考」（perspective taking）阻礙了創造力。因此，當人們進行換位思考時，他們會接觸到相關既定主題的豐富觀點和知識，從而增加他們對相關領域的知識，避免固執和偏見引起的壞處。

是以對於「權力感」與創造力的關係，我們進一步建議，「開放性」（openness）作為一種調節機制，在通過增加冒險有助創造力的正面路徑上，創造力可產生更多；在阻礙創造力的負面路徑上，對高開放性的個體來說，阻礙的產生會更少。有關研究的取樣和方法，筆者不擬在本文詳述，有興趣的讀者可參考筆者論文「The paradoxical relationship between sense of power and creativity：Countervailing pathways and a boundary condition」。在研究中，我們在「雙路徑模型」中作出了4個假設。

假設1：「權力感」通過增加風險承擔，與創造力呈正向間接關係。

另一方面，高度的權力感會導致「換位思考」減少，反過來又會通過削弱發散性思維和減少可用信息量，阻礙了創造力。

假設2：「權力感」通過減少「換位思考」，與創造力呈負間接關係。

調節「開放性」變量 降負面影響

假設1和2將「權力感」視為對創造力具有相反影響的行為刺激：增加冒險和減少換位思考，前者促進創造力，後者損害創造力。為了進一步解開「權力感」和創造力之間矛盾的間接關係，我們尋找一個調節機制因素--即「開放性」，增強（或減少）一個人的「權力感」（或缺乏「權力感」）指向某種行為之可能性（例如更多冒險、更少換位思考），可以將「權力感」的影響導向更高（或更低）的創造力。換言之，「開放性」作為一種調節變數，有助消除個人觀點和經驗偏執對創造力的負面作用。

在假設1及假設2的基礎上，我們透過「開放性」和「換位思考」，對「權力感」與創造力的關係，作出假設3和假設4，細節略過，而集中闡釋研究結果以及其對組織管理的啟示。

研究結果說明，冒險和「換位思考」解釋了「權力感」與創造力之間的關係，前者積極後者消極。「開放性」透過冒險，放大了「權力感」對創造力的積極間接效應，換言之，「開放性」給冒險行為產生的創造力，發揮出積極正面的作用；與此同時，透過「換位思考」，減少了對其負面的間接影響。我們通過將「開放性」確定為一種條件，推進對「權力感」和創造力的研究，這種條件可以有意義地改變「權力感」對創造力的矛盾影響，使之朝着更理想的方向發展。

研究結果提供了不少管理啟示。管理者應該意識到，「權力感」和創造力之間的微妙關係，因為強烈的「權力感」會導致較少的「換位思考」，進而會降低創造力。當員工在團隊中工作時，這一點尤為重要，因為溝通和相互理解，是團隊順利運作的關鍵，減少「換位思考」不僅可能損害個人創造力，還會通過加劇衝突和削弱信息闡述，最終損害個人和團隊層面的其他潛在績效成果。

因此，筆者建議，管理者將他們為增強員工「權力感」而採取的最終措施，與旨在促進「換位思考」的措施相輔相成，尤其是在從他人獲取信息和觀點是關鍵的工作情況下。

因應員工崗位調整策略 增績效

其次，管理者應該意識到，「權力感」通過冒險，對創造力產生積極影響，當個體員工具有高度開放性時更是如此，因此管理人員應確保，增加風險承擔對組織而言是可取的，並且符合其使命和運營。

對於被期望利用不確定性、並被允許失敗的員工，例如從事研發工作的員工，加強冒險可能是可取的；然而，對於其他員工來說，高風險承擔可能是不可取的，尤其是當承擔風險不符合組織利益，或者有嚴格標準、慣例要遵循時尤甚。在這些情況下，管理者不應過度增強員工的「權力感」，甚至可能要控制它，以避免鼓勵不良行為。

最後，提高員工「權力感」的有效性，取決於他們的開放心態程度。雖然喚起員工的「權力感」，是管理者可以影響員工的創造力，但與開放心態程度高的員工實行，管理者的收穫會更大！

▲ 管理者應該意識到，「權力感」與創造力之間的微妙關係，應將增強員工「權力感」的措施，與促進「換位思考」的措施相輔相成。（資料圖片）