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考察「忙過開會」 議員暑假無得唞

政治版 2023/06/15

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立法會下月中開始休會「唞暑」，議員享80日假期，以往不少議員會選擇外遊，不過近日被問到外遊安排時，多位議員均笑稱「忙過開會，不敢安排外遊！」究竟他們忙甚麼？

原來立法會多個事務委員會安排了在暑假進行職務

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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