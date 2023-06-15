考察「忙過開會」 議員暑假無得唞 政治版 2023/06/15 分享： 分享： 立法會下月中開始休會「唞暑」，議員享80日假期，以往不少議員會選擇外遊，不過近日被問到外遊安排時，多位議員均笑稱「忙過開會，不敢安排外遊！」究竟他們忙甚麼？ 原來立法會多個事務委員會安排了在暑假進行職務 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李華明事先張揚 今批區會改革方案 2023/06/14 李華明事先張揚 今批區會改革方案 長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計 2023/06/13 長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 2023/06/12 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 2023/06/10 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 2023/06/09 友好協進會就職禮 政界猛人齊捧場 立法會 大灣區 新加坡 李家超 杭州 狄志遠 何永賢 邱達根 陳穎欣 財政司