Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 行政人員版 2023/06/15 分享： 分享： 生成式AI工具使繪圖等藝術創作，變得更方便。Adobe為跟上AI應用發展，繼將Firefly AI引入至Photoshop，近日亦宣布為Illustrator推出新AI着色功能Generative ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber 今日 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 2023/06/14 OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 2023/06/14 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/13 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 2023/06/13 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 人工智能 創新科技及應用 科技行業 奧多比（Adobe，美：ADBE） 軟件 科技軟件 商業